Británia vyzýva svoje firmy, aby sa pripravili na brexit bez dohody

Výzvou je, aby sa konalo teraz.

21. dec 2018 o 12:42 SITA

LONDÝN. Britské firmy, ktoré obchodujú s Európskou úniou, musia teraz prijať opatrenia, aby sa pripravili na možnosť brexitu bez dohody. "Výzvou je, aby sa konalo teraz," povedal pre BBC Mel Stride z britského rezortu financií.

Možnosť, že by Británia odišla z Európskej únie bez dohody však označil za "nepravdepodobnú udalosť".

Zároveň ale pre BBC povedal, že "tí, ktorí dovážajú z EÚ, alebo exportujú do EÚ, v prípade nepravdepodobnej udalosti, že na konci marca nebude dohoda, budú musieť urobiť určité kroky. Potrebujú to urobiť teraz".

Stride dodal, že firmy si potrebujú najať colného agenta alebo "hľadať softvér, ktorý môžu používať, aby zabezpečili svoje dovozné a vývozné deklarácie".

Poznamenal, že firmy by si mali zaregistrovať číslo EORI (Economic Operators Registration and Identification Number), ktoré colné úrady v Európskej únii používajú na identifikáciu. Firmy by zároveň mali byť v prípade brexitu bez dohody pripravené na platenie ciel, upozornil.