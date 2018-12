Termín dostavby tretieho bloku v Mochovciach je reálny, tvrdí Žiga

V prípade bezpečnosti nových jadrových blokov nepôjde štát ani investor do žiadneho dobrodružstva.

21. dec 2018 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Termín uvedenia tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do komerčnej prevádzky koncom druhého kvartálu budúceho roka je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu veľmi reálny.

„Keď to mám porovnať so situáciou oproti minulému roku, tak sme úplne niekde inde. V roku 2018 Slovenské elektrárne výrazne pokročili, čo sa týka dostavby Mochoviec. V lete bola urobená studená hydroskúška, v týchto dňoch by sa malo začať s horúcou hydroskúškou. To sú také dva významné míľniky, po ktorých už nasleduje len zavážanie paliva. Ja verím, že v roku 2019 sa už dočkáme spustenia tretieho bloku do prevádzky. Koniec druhého kvartálu budúceho roka vyzerá veľmi reálne,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Žiga.

Kontrola začiatkom roka

Začiatkom nového roka plánuje minister spolu s premiérom znova navštíviť mochoveckú jadrovú elektráreň a na vlastné oči sa presvedčiť, v akom stave je dostavba tretieho a štvrtého bloku.

„V roku 2018 sa vymenilo vedenie a úroveň komunikácie je slušná. Vymieňame si informácie hlavne pri míľnikoch dostavby. Predpokladám, že začiatkom nového roka sa znova vyberieme do Mochoviec, aby sme skontrolovali horúcu hydroskúšku na mieste,“ dodal Žiga.

Bezpečnosť na prvom mieste

V roku 2018 sa objavili aj vyjadrenia bývalého talianskeho manažéra Enelu, ktorý sa na dostavbe istý čas podieľal.

Podľa neho celá dostavba Mochoviec je zlá a spustenie blokov do prevádzky ohrozí bezpečnosť Slovenska.

Prečítajte si tiež: Policajti stále vyšetrujú Atómovú elektráreň v Mochovciach

Minister zdôraznil, že bezpečnosť nových jadrových blokov je na prvom mieste.

„Naozaj nám ide o to, aby boli Mochovce bezpečné. Nebudeme urýchľovať proces spúšťania blokov do prevádzky na úkor bezpečnosti. Nepôjdeme do žiadneho dobrodružstva. Ja vnímam vyjadrenia rôznych politikov a “expertov“, ktorí spochybňujú, a ktorí dávajú informácie, že sú tam chyby. V poriadku, nech upozorňujú na chyby, ale nech je to objektívne a nech to nedevalvuje projekt ako taký. Na projekt dohliada ÚJD ako najvyššia autorita a garant bezpečnosti,“ zdôraznil Žiga, ktorý je presvedčený, že dostavba Mochoviec sa už nebude predražovať.

Tretí jadrový blok je takmer dostavaný

Dostavba Mochoviec by mala stáť 5,4 miliardy eur. Podľa aktuálnych informácií je tretí jadrový blok dostavaný na 98,2 percenta a štvrtý mochovecký blok bol na 86,5 percenta.

Tretí majú uviesť do prevádzky koncom druhého kvartálu budúceho roku, štvrtý blok o zhruba rok neskôr.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.