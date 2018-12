V Česku dokončujú obriu mincu za sto miliónov korún

Na rube je český lev so slovenským štítom.

20. dec 2018 o 18:41 ČTK

JABLONEC NAD NISOU. Zlatú mincu v nominálnej hodnote sto miliónov českých korún (3 881 987,58 EUR) dokončujú pre Českú národnú banku (ČNB) v Českej mincovni v Jablonci nad Nisou.

Zlatka vážiaca 130 kilogramov má priemer viac ako pol metra a verejnosť ju bude môcť obdivovať od 1. februára do 28. apríla na výstave 100 rokov česko-slovenskej koruny v priestoroch Cisárskej koniarne Pražského hradu.

Z výstavy do trezoru

Na predaj zlatá minca nie je, z výstavy unikát poputuje do trezoru Českej národnej banky, povedal vo štvrtok ČTK v Jablonci Jaroslav Moravec z ČNB, ktorý na dokončovanie mince dohliada.

"Je to výnimočná minca, nie je razená tlakovým lisovaním, tak ako sa robia bežné mince. Najprv bol vyrobený zlatý polotovar a následne došlo k odfrézovaniu reliéfu na dnešnú podobu, ktorá je tu v Českej mincovni povrchovo upravovaná," ​​popísal postup výroby Moravec.

Obor

Obria minca s nominálnou hodnotou 100 miliónov korún sa vyrába v jedinom exemplári, aj keď švajčiarska zlieváreň firmy Metalor Technologies v októbri vyrobila dva odliatky z rýdzeho zlata s hmotnosťou 270 kilogramov.

Vybraný bol jeden, z ktorého vo viedenskej mincovni viac ako polovicu hmotnosti ubrali frézy.

V jabloneckej Českej mincovni teraz dokončujú cizelérske a rytecké úpravy, na minci sa vystrieda viac ako desiatka najskúsenejších ľudí.

Mincu obracia žeriav

K tomu, aby ťažký kus zlata obrátili, potrebujú malý žeriav.

"V každom prípade je to úžasná práca. Unikátne je to v tom, že tieto technológie a pracovné postupy vlastne nikdy nikto v Európe zatiaľ neskúšal, my to musíme vyvíjať od nuly. Máme jeden jediný kus, nič sa nedá vrátiť, ani opakovať. Máme tu síce jeden medený prototyp, na ktorom si rytci môžu niektoré operácie skúšať nanečisto, ale rovnako v origináli v zlate máme len ten jeden pokus, "povedal ČTK výrobný riaditeľ mincovne Stanislav Bachtík.

Druhá najväčšia

Autorom unikátnej mince, ktorá je druhou najväčšou na svete, je akademický sochár Vladimír OPL.

"Minca má obe strany, na lícnej strane umiestnil okrem názvu štátu a nominálnej hodnoty 100 miliónov Kč logo Českej národnej banky a motívy českých mincí. Na rubovej strane je český lev so slovenským štítom a opis, ktorý sa vzťahuje k výročiu československej koruny, a tiež replika rubovej strany prvej československej mince z roku 1922, "opísal stomiliónovú mincu Moravec.

Väčšia ako česká zlatka je v súčasnej dobe na celom svete len austrálska minca z roku 2011 s priemerom 78 centimetrov, váži cez tonu.