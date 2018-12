Ako budú cez sviatky fungovať pohotovosti (prehľad)

Mapa sa od júla zmenila.

21. dec 2018 o 19:55 Martina Raábová

Pohotovosť sa po novom bude volať Ambulancia pohotovostnej služby. Otvorená bude do desiatej večer a budú sa na nej platiť dve eurá. (Zdroj: jk)

BRATISLAVA. Ľudia, ktorí budú potrebovať počas vianočných sviatkov ošetrenie, budú tento rok viac cestovať a v niektorých prípadoch si dokonca za vyšetrenie priplatia.

Mapu pohotovostí na Slovensku zmenilo ministerstvo zdravotníctva od júla tohto roka.

V niektorých okresoch môžu ľudia, ktorí potrebujú vyšetrenie, zažiť problém. Ak bude počas sviatkov potrebovať vyšetrenie napríklad dieťa z Malaciek či Senca, rodičia ho budú musieť zobrať do Bratislavy.

Problém v Leviciach

Podobný problém môže nastať aj v okrese Levice, kde stále chýba ambulantná pohotovosť pre dospelých.

Lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík však vraví, že počas sviatkov vyšetria všetkých pacientov v levickej nemocnici. S vedením nemocnice sa kraj dohodol, že dvadsaťštyrihodinový urgentný príjem bude otvorený pre všetky prípady.

„Ak to situácia bude vyžadovať, nemocnica zvýši aj počet zdravotníkov na Centrálnom príjme,“ vraví Ševčík.

Reagoval tak na kritiku strany Sloboda a solidarita, ktorá vyzvala ministerstvo zdravotníctva, aby vyriešilo situáciu v okrese Levice. Podľa Ševčíka v budúcnosti bude ambulantná pohotovosť aj priamo v Leviciach, levická nemocnica však v súčasnosti ešte nemá poverenie od ministerstva.

Okrem čakania na príjme treba ale počítať aj s tým, že človek môže v niektorých prípadoch za vyšetrenie platiť.

Urgentný príjem nemocnice totiž slúži najmä pre ľudí, ktorí sú v ohrození života, napríklad vážne zranení.

Ak teda príde na urgentný príjem človek so zranením, za vyšetrenie nič neplatí. Pokiaľ by však prišiel napríklad so zvýšenou teplotou, zaplatí desať eur.

Za dieťa aj 90 eur

Od júla sa zmenili aj takzvané výjazdové pohotovosti. Zmena zasiahla napríklad výjazdovú detskú pohotovosť v Bratislave, ktorá od júla nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Za jej služby preto treba platiť.

Ak si rodičia platia mesačný poplatok 29 eur za jedno dieťa (druhé dieťa má zľavu 20 percent a každé ďalšie 50 percent), výjazd pohotovosti už majú predplatený. Kto si nechce platiť mesačný príspevok, tomu výjazdová detská pohotovosť dieťa rovnako vyšetrí, no zaplatí jednorazovo 90 eur.