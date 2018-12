Údajnú korupciu v Airbuse začali oficiálne vyšetrovať Američania

Akcie európskej spoločnosti prudko oslabili.

20. dec 2018 o 16:50 SITA

PARÍŽ. Akcie európskeho výrobcu lietadiel Airbus prudko oslabili po správe francúzskeho denníka Le Monde o tom, že americké ministerstvo spravodlivosti začalo oficiálne vyšetrovanie údajnej korupcie zo strany Airbusu.

Prečítajte si tiež: Saudskoarabské aerolínie získajú desať lietadiel od Airbusu za miliardu dolárov

Británia a Francúzsko už vyšetrovali údajné podplácanie v súvislosti s tým, že Airbus využíva externých konzultantov pri predaji komerčných lietadiel.



Airbus vo štvrtok uviedol, že spolupracuje s americkými úradmi, ktoré v súvislosti s britsko-francúzskym vyšetrovaním požiadali o informácie, ktoré by mohli spadať do americkej jurisdikcie.



Akcie výrobcu lietadiel po správe francúzskeho denníka prudko klesli. Neskôr sa čiastočne zotavili, ale popoludní sa aj tak obchodovali o päť percent nižšie, a to na úrovni 82,53 eura za kus.