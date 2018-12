Britská centrálna banka úroky nemení, poukazuje na neistotu pre brexit

Bank of England dôrazne varuje pred brexitom bez dohody.

20. dec 2018 o 14:40 (aktualizované 20. dec 2018 o 14:43) SITA, TASR

LONDÝN. Britská centrálna banka ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 percenta.

Zároveň po štvrtkovom zasadaní upozornila, že neistota súvisiaca s brexitom sa v posledných týždňoch "zintenzívnila" a negatívne vplýva na hospodársky rast Veľkej Británie.

Deväťčlenná rada pre menovú politiku britskej centrálnej banky konštatovala, že neistota zaťažuje finančné trhy, vrátane akciového trhu a britskej libry.

Minulý týždeň Bank of England varovala, že v prípade najhoršieho scenára, ktorý by znamenal, že Británia z Európskej únie odíde bez dohody a bez prechodného obdobia určeného na uľahčenie procesu smerujúceho k novým obchodným vzťahom, by sa britská ekonomika mohla v priebehu niekoľkých mesiacov zmenšiť až o osem percent.

Vyhliadky britskej ekonomiky budú vo veľkej miere závisieť od toho, ako bude vyzerať vystúpenie Británie z Európskej únie, uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia menového výboru. Odpoveď v oblasti menovej politiky na brexit nebude automatická a môže sa vydať oboma smermi, upozornila BoE.

Pokles cien ropy zrejme spôsobí, že inflácia čoskoro, asi už v januári, klesne pod cieľové dve percentá, čo podporí ekonomiku. Podľa BoE však nečakane rýchly rast miezd a slabá produktivita signalizujú ďalší rast inflačných tlakov.

Vyhliadky ekonomiky sa od novembra zhoršili. BoE očakáva, že tempo expanzie sa v posledných troch mesiacoch spomalí z 0,6 percenta v 3treťom kvartáli na 0,2 percenta a na tejto úrovni zrejme zostane aj v prvom štvrťroku 2019.

Neistota týkajúca sa brexitu má negatívny vplyv na britské finančné trhy. Ekonomiku tiež brzdí globálne spomalenie, ktoré sa začalo skôr, než sa očakávalo, uviedla BoE.