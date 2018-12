ZSSK spochybňuje kritiku OĽaNO: V batožinovom vozni nikto necestoval

Nehody a poruchy sú štatistickou istotou, hovorí spoločnosť.

20. dec 2018 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spochybňuje kritiku hnutia OĽaNO, že by nevedela riadne pokryť svoje plánované výkony.

Nehody a poruchy sú podľa nej pri 1 515 vypravených vlakoch denne štatistickou istotou, tak ako v každej krajine sveta.

"Ak sa stroj pokazí, dispečer je postavený pred okamžitú voľbu - buď pošle ľudí zo stanice domov, alebo dokáže všetkým v rozumnom čase zabezpečiť náhradnú dopravu, alebo zaimprovizuje a pokúsi sa cestujúcich dostať do cieľa inak," informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Žiadny batožinový vozeň

Cestujúcim, ktorí cestovali v služobnom priestore (teda v žiadnom batožinovom vozni) do Bratislavy sa za diskomfort ospravedlňujú.



"Naši zamestnanci konali v snahe zabezpečiť cestujúcim čo najrýchlejšiu prepravu do cieľa, pričom alternatívou bolo buď zrušenie prepravy, alebo veľké meškanie. Podobnou bleskovou improvizáciou bolo nasadenie pomalšieho vlaku s menšou kapacitou na trase Zvolen - Košice," uviedol Kováč.

"Boli by cestujúci a politici spokojnejší, keby vlak nešiel vôbec?" spýtal sa hovorca.

Krízový manažment

OĽaNO v stredu oznámilo, že žiada ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a vedenie ZSSK, aby zasadol krízový manažment.

Ten by mal podľa opozičného hnutia prijať plán s presným časovým harmonogramom ako prevádzkovú situáciu vyriešiť čím skôr.

Poslanec Národnej rady a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz upozornil, že národný dopravca 18. decembra vypravil na trati Zvolen - Košice rýchlik R931 Ipeľ v zložení motorovej lokálky s meškaním vyše 50 minút a 19. decembra sa cestujúci viezli do hlavného mesta v batožinovom priestore.



"Dôvodom bola nedostatočná kapacita v osobnom vlaku 4606 zo Štúrova do Bratislavy. Železničná spoločnosť totiž nezaradila do vlaku tri bežné vagóny, ale iba dva, z toho jeden bol batožinový. Zúfalý vlakový personál vyriešil situáciu tak, že cestujúcich vpustil do batožinového priestoru, kde sa síce nekúri, ale aspoň mohli cestovať," povedal Marosz.

Už dlho podľa neho sledujú aj situáciu medzi Banskou Bystricou a Margecanmi, kde sú regionálne rýchliky pravidelne v časti trasy vedené lokálkovými motorovými vláčikmi Bageta 813/913.

"Za posledné dni tiež štátny dopravca odriekol viacero vlakov, napríklad, v okolí Prievidze či Galanty. V hnutí OĽaNO nechceme dopustiť, aby si cestujúci na takéto situácie museli zvykať," uviedol Marosz.

Investície sú nevyhnutné

Investície do železničnej dopravy sú podľa ZSSK nevyhnutné. Primárnym problémom slovenskej koľajovej dopravy je však najmä zúfalo zastaraná infraštruktúra južnej trate a jej výbežkov (tej sa týkajú všetky prípady zmienené OĽaNO-m), ktorá tu spomaľuje prepravu a znemožňuje nasadenie moderných vlakov.

"Vnímame a chápeme mediálny záujem o zrušené a pokazené vlaky či nehody, no aj z porovnania so susednými krajinami vyplýva, že na Slovensku sa nedeje nič výnimočné. Štatistika hovorí, že z 550 tisíc vypravených vlakov ročne sa každý deň niektorý, žiaľ, aj pokazí, či mešká," povedal Kováč.

Dôvodmi sú napríklad nehody, vplyv počasia, infraštruktúry či ľudského zlyhania.



"No ak sa každá takáto nehoda, meškanie či odrieknutý vlak nafúknu, verejnosť môže získať klamlivý dojem neodvratnej katastrofy. Vieme, že práve o to ide niektorým politikom, ktorí si predvolebnú kampaň robia aj na úkor dôveryhodnosti koľajovej dopravy," poznamenal Kováč s tým, že takýto obraz nie je pravdivý.

"Zrušené, zmeškané a častokrát preplnené vlaky sú pravidelnou súčasťou železničiarskeho života aj u nášho konkurenta, súkromného dopravcu na štátom dotovanej trati," dodal hovorca ZSSK.