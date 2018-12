OĽaNO žiada ministra dopravy a ZSSK, aby zasadol krízový manažment

OĽaNO ešte v septembri vyzvalo ministra a manažment ZSSK, aby konali.

19. dec 2018 o 19:00 SITA

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO žiada ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), aby zasadol krízový manažment. Ten by mal podľa opozičného hnutia prijať plán s presným časovým harmonogramom, ako prevádzkovú situáciu vyriešiť čím skôr.

Poslanec Národnej rady a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz v stredu upozornil, že národný dopravca 18. decembra vypravil na trati Zvolen - Košice rýchlik R931 Ipeľ v zložení motorovej lokálky s meškaním vyše 50 minút a 19. decembra sa cestujúci viezli do hlavného mesta v batožinovom priestore.

"Dôvodom bola nedostatočná kapacita v osobnom vlaku 4606 zo Štúrova do Bratislavy. Železničná spoločnosť totiž nezaradila do vlaku tri bežné vagóny, ale iba dva, z toho jeden bol batožinový. Zúfalý vlakový personál vyriešil situáciu tak, že cestujúcich vpustil do batožinového priestoru, kde sa síce nekúri, ale aspoň mohli cestovať," upozornil Marosz.

Odriekli viaceré vlaky

Už dlho podľa neho sledujú aj situáciu medzi Banskou Bystricou a Margecanmi, kde sú regionálne rýchliky pravidelne v časti trasy vedené lokálkovými motorovými vláčikmi Bageta 813/913.

"Za posledné dni tiež štátny dopravca odriekol viacero vlakov, napríklad, v okolí Prievidze či Galanty. V hnutí OĽaNO nechceme dopustiť, aby si cestujúci na takéto situácie museli zvykať," uviedol Marosz.

OĽaNO ešte v septembri, po sérií zlyhaní a požiarov vlakov, vyzvalo ministra dopravy a manažment ZSSK, aby konali, zlepšili údržbu vlakov a tratí, zabezpečili ľuďom dôstojné cestovanie.

"Dodnes nevidíme žiadne riešenia a situácia sa ďalej zhoršuje. Ako odborníci z prostredia železníc vieme, že situácia sa nedá zmeniť zo dňa na deň, no nevidíme ani žiadny plán," dodal Marosz.

Érsek na krízový manažment nevidí dôvod

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní vlády povedal, že krízový manažment by mal byť na to, aby cestujúci vo vlakoch neboli rukojemníkmi. Pripomenul nedávny prípad, keď pre poruchu ľudia nadlho zostali v rýchliku bez informácií.

"Preškolili sme všetkých dispečerov, ktorí musia spraviť rozhodnutie. Keď sa niečo také stane, vlak sa môže pokaziť za jazdy, musíme vedieť, čo urobiť," povedal Érsek s tým, že nevie, prečo by mal teraz zaviesť krízový manažment.

Priznal, že pri starých rušňoch a vozňoch je väčšia pravdepodobnosť poruchy. Nevidí však dôvod na zavedenie krízového manažmentu.

Agentúra SITA oslovila aj Železničnú spoločnosť Slovensko.