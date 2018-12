Slovensko je o krok bližšie k ťažbe ukrajinského plynu

Akcionárom Nafty je cez SPP Infrastructure aj Slovensko.

19. dec 2018 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť EP Power Europe (EPPE) z portfólia energetických firiem EPH sa priblížila k možnosti ťažby zemného plynu na východe Ukrajiny.

Ukrajinská vláda tento týždeň totiž schválila dohodu o rozdelení výnosov z ťažby plynu medzi štát a spoločnosť Yuzgaz B.V., ktorá v minulosti v súťaži získala možnosť dobývať plyn v rámci takzvanej Yuzivskej licencie.

Akcionárom je aj Slovensko

Technickým operátorom tohto projektu na Ukrajine bude slovenská spoločnosť Nafta, v ktorej sú akcionármi cez svoje dcérske spoločnosti EPH aj Slovensko prostredníctvom SPP Infrastructure.



"Ukrajinu vnímame ako perspektívny trh, kde spolupráca investora a štátu môže priniesť pre obe strany pozitívny efekt,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca skupiny EPH Daniel Častvaj.

Dohoda o výnosoch

Dohoda o prerozdelení výnosov z ťažby plynu medzi štát a spoločnosť Yuzgaz B.V. bola jednou z podmienok, aby spoločnosť EPPE mohla skompletizovať proces odkúpenia stopercentného podielu v spoločnosti Yuzgaz B.V. od luxemburskej spoločnosti Emerstone Energy S.C..Sp.

Firma EPPE zároveň na seba preberá všetky záväzky vyplývajúce z doterajších dohôd o prerozdelení výnosov z ťažby plynu medzi Yuzgazom a ukrajinskou vládou.

Tisíce kilometrov

Yuzivská licencia sa rozprestiera na ploche takmer osemtisíc kilometrov štvorcových, na územiach Charkovskej a Doneckej oblasti.

Podľa predpokladov by sa v priebehu niekoľkých rokov mal objem ťažby vyšplhať rádovo na miliardy kubíkov ročne.

Plyn bude používaný pre vnútornú potrebu Ukrajiny a posilnenie energetickej sebestačnosti krajiny.



Spoločnosť Nafta je už v súčasnosti na Ukrajine aktívna.

Na budúci rok ráta so začatím budovania nových vrtov pre ťažbu zemného plynu v rámci Užhorodskej licencie, pri ktorej spolupracuje so spoločnosťou CUB Energy Inc.