Kontrola z Bruselu končí. Pri platbách farmárom treba urobiť ešte mnoho

Šéf podobné praktiky inde nevidel.

19. dec 2018 o 13:12 (aktualizované 19. dec 2018 o 16:18) SITA, TASR

BRATISLAVA. Pre riešenie problémov s vyplácaním podpory farmárom na Slovensku sa urobili nejaké opatrenia, veľa by však ešte bolo potrebné urobiť.

Taký je záver misie poslancov Európskeho parlamentu z Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorá sa zamerala najmä na problémy s vyplácaním podpôr na východe Slovenska, ktoré vyplávali na povrch po vražde novinára Jána Kuciaka v súvislosti s jeho posledným článkom.

Jeden pozemok, viacero subjektov

Europoslanci počas aktuálnej misie absolvovali niekoľko stretnutí s viacerými skupinami farmárov, novinármi, neziskovými organizáciami, navštívili platobnú agentúru aj ministerku pôdohospodárstva.

Výsledkom ich diskusií je viacero odporúčaní, ktoré by mohli situáciu s platbami farmárom na Slovensku podľa nich zlepšiť.

Ide predovšetkým o problém, keď na jeden pozemok žiada podporu viacero subjektov a malí farmári sa tak k podpore ani na svoje pozemky často nevedia dostať.

Ako mafiánske praktiky

Český europoslanec Tomáš Zdechovský hovorí, že mnoho týchto prípadov sa môže javiť ako mafiánske praktiky.

Od farmárov dostali počas svojich stretnutí množstvo materiálov, na základe ktorých sa chcú zodpovedných inštitúcií pýtať, prečo rozhodli, ako rozhodli a prečo konkrétne platby smerovali niektorým subjektom.

Podobné praktiky ešte nevideli

Šéf delegácie Derek Vaughan dodal, že podobné praktiky v inej krajine Európskej únie nezaznamenali.

Zároveň však pripomenul, že slovenské orgány činné v trestnom konaní na týchto prípadoch stále pracujú.



Podľa Vaughana by pri riešení tejto situácie pomohla aj lepšia komunikácia. Či už medzi farmármi, alebo medzi vládou a podnikateľmi v agrosektore.

Farmári sú totiž podľa neho rozdrobení a tak nedostatočne počuť ich hlasy.

Nezávislý arbiter

Vláda by mala užšie spolupracovať s poľnohospodármi v snahe riešiť ich problémy, samotní farmári by mali medzi sebou viac spolupracovať, na Slovensku by tiež mohol vzniknúť nezávislý arbiter.

Arbiter by sa venoval sporom s pôdou a dotáciami na ňu. Poľnohospodári sa síce môžu obrátiť v takýchto prípadoch na súd, ale súdne spory trvajú podľa Vaughana niekoľko rokov, a to môže byť pre poľnohospodárov likvidačné.

Vaughan dodal, že priestor na zlepšenie europoslanci vidia aj v legislatíve, ktorá rieši vzťahy k pozemkom.

Vláda by preto podľa nich v smere pozemkových úprav mohla urobiť viac.

"Je potrebné mať povinný register vlastníctva pôdy," dodal Vaughan. Vie, že už je rozbehnutý takýto register na Slovensku, zdôraznil ale, že musí byť povinný. A keď má byť povinný, musia byť za nesplnenie tejto povinnosti sankcie.

Situáciu by zlepšili aj opatrenia zamerané na urýchlenie riešenia sporov súvisiacich s platbami pre farmárov.

Zároveň by podľa zástupcov Európskeho parlamentu malo byť na Slovensku jednoznačnejšie, kto si môže nárokovať agrodotácie. Zdá sa totiž podľa Vaughana, že si každý vykladá platné predpisy iným spôsobom.

Na kontrolu nevidela dôvod, nakoniec sa jej zdá konštruktívna

Vaughan reagoval aj na vyjadrenia ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, podľa ktorej je otázne, čo vlastne chcú na Slovensku europoslanci kontrolovať.

Šéf misie z europarlamentu však tvrdí, že ich úlohou v rámci Výboru pre kontrolu rozpočtu je ubezpečovať sa, či sú zdroje Európskej únie využívané efektívne a v súlade s pravidlami.

Podobná delegácia pritom Slovensko navštívila aj v marci tohto roku, krátko po zverejnení posledného článku Jána Kuciaka.

Ich zistenia z aktuálnej misie budú sprístupnené aj vo verejnom dokumente.

Ministerka Matečná v stredu na brífingu informovala, že poslancov europarlamentu udivuje, že poľnohospodári nie sú jednotní pri sumarizácii svojich požiadaviek.

"A to bol taký apel aj zo strany europoslancov, aj môj apel je to už niekoľko rokov, že poľnohospodári by sa mali zjednotiť a hovoriť jedným hlasom," povedala.

"Stretnutie s europoslancami bolo mimoriadne konštruktívne,“ zhodnotila Matečná. Mnohí si podľa nej mysleli, že dotácie "sa len tak" rozdávajú. "Musím upozorniť, nerozdávajú sa, sú nárokovateľné," povedala.

Šéfka rezortu po stretnutí s poslancami europarlamentu pripustila, že malých farmárov ministerstvo chráni menej. Rezort má podľa nej vytvárať pre farmárov rovnaké podmienky.

Oproti minulému roku je aktuálne vyplatených 14 tisíc žiadostí o priame podpory, z toho 12 tisíc je práve malých farmárov, ktorí majú výšku platby do 5 000 eur, čo vníma šéfka rezortu ako veľký úspech.

Pellegrini: Je tu maximálna transparentnosť

Rozpočtový výbor európskeho parlamentu zistil, že prideľovanie dotácií pre poľnohospodárstvo je na Slovensku maximálne transparentné, myslí si predseda vlády Peter Pellegrini.

Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, Slovensko od rokov 2014-2015 spravilo veľký posun v tejto otázke.

Premiér však kritizoval europoslanca Ivana Štefanca, ktorý svojich kolegov na Slovensku sprevádza.

"Kydá na Slovensko. Je celý šťastný, že ešte pred Vianocami dovliekol na Slovensko nejakú vyšetrovaciu komisiu z Európskeho parlamentu, ktorá sa opäť hrabe v problémoch, ktoré sa týkali roku 14-15. Pevne verím, že načúvali pozorne aj členom vlády, s ktorými sa stretli a spravia si skutočný obraz, že v roku 2018 sa takéto veci už nedejú," vyhlásil premiér.

Predsedu vlády podľa vlastných slov Štefancovo konanie mrzí. "Takto sa nemá správa hrdý Slovák, takto sa nemá správať europoslanec. ... Hanbím sa za neho," odkázal Pellegrini Štefancovi.

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) ukázala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná svoju nekompetentnosť a mala by odstúpiť.

Svoju úlohu totiž nezvláda a nerieši problémy slovenského vidieka, uviedol Štefanec v tlačovej správe, ktorú rozposlal médiám.