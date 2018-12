Érsek: Bratislavské letisko nepredáme, prenajmeme ho koncesionárovi

Letisko plánujú prenajať na tridsať rokov.

19. dec 2018 o 11:14 (aktualizované 19. dec 2018 o 16:35) TASR, SITA

BRATISLAVA. Koncesný variant by mal byť pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave najlepšou alternatívou. Predmetom koncesnej zmluvy má byť pritom prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska.

Vyplýva to z materiálu Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., (BTS) z dielne Ministerstva dopravy a výstavby, ktorý v stredu schválila vláda.

"Na základe výsledkov posudzovania štúdie uskutočniteľnosti sa koncesný variant preukázal ako najlepšia alternatíva pre BTS za predpokladu dobre pripraveného medzinárodného tendra, ktorého sa zúčastnia skúsení investori," konštatuje sa v predkladacej správe.

Érsek: Letisko nepredáme

"Bratislavské letisko nejdeme predávať," povedal po rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd).

Po schválení návrhu projektu na výber koncesionára vládou môže podľa ministra začať príprava verejného obstarávania.

"Musíme vytvoriť také podmienky, aby štát nikdy nebol v mínuse, ale získal finančné prostriedky. Bratislavské letisko je síce mierne rozlietané, ale nízkonákladové lietadlá letisko nezachránia," uviedol Érsek.

Letisko podľa ministra dopravy potrebuje ešte viac rozlietať a tiež investície, čo by mal zabezpečiť budúci prevádzkovateľ. Érsek očakáva, že záujem o prevádzku letiska v hlavnom meste budú mať viacerí investori.

Štátne peniaze do letiska nepôjdu

"Na bratislavskom letisku je dlh 55 miliónov eur. Nie je možné dať štátne peniaze do letiska, lebo by to bola štátna pomoc. Potrebujeme tam spoločnosť, ktorá to vie robiť lepšie a má na to kapacity," upozornil minister dopravy.

Minister dopravy pripúšťa, že koncesnú zmluvu by mohla podpísať ešte súčasná vláda a nemusela by o tom rozhodovať vláda po voľbách na jar 2020.

"Ak bude projekt dobre pripravený a príde nová vláda, nech o tom rozhodne. Verím, že ak budeme vládnuť do marca 2020, možno súťaž bude v takom stave, že táto vláda môže rozhodnúť," predpokladá Érsek.

Na tridsať rokov

Odporúčanie poradenskej spoločnosti je uzatvoriť koncesnú zmluvu so strategickým partnerom na obdobie koncesnej lehoty 30 rokov, keďže sú v koncesnej stratégii zohľadnené budúce investície koncesionára do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby bratislavského letiska a zároveň povinnosť koncesionára uhrádzať platby koncesných poplatkov.

V rámci očakávaných príjmov BTS rezort dopravy v roku 2020 očakáva vstupný poplatok koncesionára vo výške 5 miliónov eur a od roku 2020 očakáva príjem vo výške 1 306 000 eur ročne ako poplatok koncesionára za užívanie koncesného majetku počas celého trvania koncesie.

"Konkrétne vyčíslenie vplyvu projektu na rozpočet verejnej správy bude známe až na základe vyhodnotenia úspešnej ponuky verejnej súťaže a predložení úplného znenia koncesnej zmluvy," podotýka ministerstvo dopravy.

Predmetom koncesnej zmluvy má byť prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska, pod ktorým sa rozumie predovšetkým výkon všetkých činností, ktoré v súvislosti s prevádzkovaním letiska vykonáva BTS a zároveň záväzok koncesionára zabezpečiť rozvoj letiska vynaložením investícií počas trvania koncesie.

Érsek začne prípravy

Vzletové a pristávacie dráhy a súvisiaci infraštruktúrny majetok by mal zostať vo vlastníctve BTS.

"Realizáciou projektu verejno-súkromného partnerstva formou udelenia koncesie sa zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Predpokladom je, že strategický partner zlepší konkurenčnú pozíciu BTS v regióne a zvýši ponuku a kvalitu služieb letiska," uvádza sa v predkladacej správe, pričom sekundárnym benefitom pre štát má byť aj minimalizácia rizík súvisiacich s vlastníctvom a prevádzkou BTS pri ponechaní určitej miery kontroly nad strategickými aktívami BTS.

Po schválení materiálu by mal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) začať proces prípravy a realizácie verejného obstarávania na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva.