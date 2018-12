Podvody s agrodotáciami Matečná roky ignorovala, hovorí Štefanec

Slovenský europoslanec ministerku vyzýva, aby odstúpila.

19. dec 2018 o 10:32 TASR

BRATISLAVA. Podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH), ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje ako pozorovateľ pri Misii Európskeho parlamentu na Slovensku, ukázala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) svoju nekompetentnosť a mala by odstúpiť.

Svoju úlohu totiž podľa neho nezvláda a nerieši problémy slovenského vidieka.

Podvody sú rozsiahle, museli o nich vedieť

"Počas rozhovorov s farmármi na východe Slovenska sa jasne ukázalo, že ministerka Matečná roky ignorovala rozsiahle podvody s agrodotáciami a vyháňanie farmárov z ich pozemkov. Toto spôsobuje škody nielen dotknutým osobám, ale aj celému slovenskému poľnohospodárstvu a potravinárstvu," zdôraznil Štefanec v stredajšom stanovisku.

Podvody s peniazmi z Európskej únie, ktoré prišla misia prešetriť, sú podľa neho takého rozsahu, že o nich kompetentní jednoducho nemohli nevedieť.

Snaha odviesť pozornosť

"Gabriela Matečná svoj rezort nezvláda a namiesto riešenia problémov a ochrany malých farmárov sa snaží nemotorne odvádzať pozornosť. Je to nedôstojné jej úradu a najlepšie by urobila, ak by odstúpila a ďalej neblokovala vyšetrenie týchto vážnych podozrení, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak," dodal Štefanec.

Europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu sú v dňoch 17.-19. decembra na Slovensku, aby preskúmali využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu EÚ.

Delegácia navštívila najprv východné Slovensko, aby sa jej členovia dozvedeli viac o údajnom zneužívaní agrodotácií. O tejto téme pred svojou smrťou písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Následne sa delegácia presunula do Bratislavy, kde je naplánované stretnutie s ministerkou pôdohospodárstva Matečnou, predstaviteľmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zástupcami mimovládnych organizácií, investigatívnymi novinármi, ale aj so špeciálnym prokurátorom.