Banky menia cenníky. Za čo si od januára priplatíme?

Viaceré banky menia budúci rok cenník.

19. dec 2018 o 16:48 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ľudia budú od januára platiť bankám za služby viac. Viaceré banky na Slovensku menia od budúceho roka cenníky.

Pripraviť sa treba najmä na drahší výber hotovosti na pobočkách. Stúpne však aj poplatok za to, že na účet vkladá peniaze niekto iný ako jeho vlastník či iný disponent.

Z veľkých bánk zdražuje vklad a výber hotovosti na pobočke Tatra banka. Doterajší poplatok za vklad na účet treťou osobou, teda nie majiteľom účtu, bol 1,50 eura, od januára ľudia zaplatia dvojnásobok, teda tri eurá.

Výber peňazí z účtu na pobočke vyjde klientov Tatra banky po novom nie tri, ale štyri eurá.

Radšej online

Za výber hotovosti z účtu budú platiť viac aj klienti OTP banky, ak budú vyberať menej ako 10-tisíc eur. Kým dosiaľ za službu zaplatili dve eurá, od februára si bude banka pýtať o euro viac.

“Banky zvyšujú poplatky za výber hotovosti, lebo hotovostné operácie aj náklady na pobočky sú pre ne drahé,” vraví výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik.

Inak povedané, pre banky je menej nákladné obsluhovať ľudí on-line než platiť za priestory, energie či zariadenie.

Pobočky sa snažia podľa Ovčarika využiť skôr v prípadoch, ak treba ľuďom predať nejaký produkt, alebo ako priestor na konzultácie s klientmi.

“Preto sú operácie, ktoré možno robiť elektronicky, výraznejšie lacnejšie oproti tým, čo sa robia na pobočke,” hovorí Ovčarik s tým, že zdražovanie hotovostných operácií je v posledných rokoch trendom u všetkých bánk.

Napríklad výber peňazí z účtu na pobočke zdražovala vlani na jeseň aj Slovenská sporiteľňa, z dvoch na tri eurá.

Po novom si priplatia aj tí, čo si plánujú vziať úver. Bežne si banky za spracovanie a poskytnutie spotrebného úveru pýtajú poplatky, no napríklad Slovenská sporiteľňa tieto služby doposiaľ nespoplatňovala.

Ak si však budúci rok bude chcieť človek vziať spotrebný úver s názvom Čokoľvek, banke bude platiť aj stovky eur. Poplatok závisí od výšky úveru, pričom platí, že čím vyšší úver banka dáva, tým vyšší poplatok si berie.

Na ilustráciu, pri spotrebnom úvere do 1499 eur je poplatok 30 eur, no pri úvere vyššom než 12-tisíc eur to bude tristo eur. Banky však poplatok za úver môžu v rámci rôznych akcií odpustiť.

Kto si bude brať úver a bude potrebovať aj ohodnotenie nehnuteľnosti, po novom si priplatí v Tatra banke. Ľudí znalecký posudok vyjde nie sto eur ako doteraz, ale 150 eur.

Za papier aj esemesky viac

Banky od budúceho roka menia aj poplatok za papierový výpis z účtu.

Napríklad ČSOB banka mesačné papierové výpisy z účtu zdražuje o päťdesiat centov na 1,50 eura.

Tatra banka si za posielanie informácií o pohyboch na účte cez esemesky bude po novom účtovať jedno euro. Tento nový poplatok je podľa Ovčarika najabsurdnejší.

Takzvaná SMS notifikácia slúži podľa neho nielen ako bežná informácia o pohybe na účte, no ľudí zároveň chráni.

“V prípade, že dôjde k strate alebo odcudzeniu karty, informácia o pohybe okamžite upovedomí majiteľa karty a dá mu šancu kartu zablokovať pred väčším zneužitím,” vysvetľuje Ovčarik.

Esemesky chce klientom spoplatniť od februára aj UniCredit banka, ide však o takzvaný SMS kľúč. Ten ľudia využívajú pri prihlasovaní a podpisovaní transakcií on-line, poplatok bude 0,05 eura za každú esemesku.