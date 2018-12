Hudák sa diskvalifikoval sám. Za viceguvernéra NBS ho Makúch nechce

Makúch nemá rozhodujúce slovo.

18. dec 2018 o 15:34 (aktualizované 18. dec 2018 o 19:45) SITA, TASR

BRATISLAVA. Vládna nominácia Jozefa Hudáka na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), ktorú svojim hlasovaním potvrdil aj parlament, je podľa dosluhujúceho guvernéra centrálnej banky Jozefa Makúcha víťazstvom koaličnej disciplíny nad posudzovaním odbornosti.

Hoci pripomína, že ide o politickú nomináciu a on v tomto smere nemá žiadne rozhodujúce slovo, nepozdávajú sa mu ako jeho vzdelanostné predpoklady, tak ani jeho odborná spôsobilosť, ktoré zákon o NBS vyžaduje.

Návrh pôjde ku Kiskovi

Navyše, Jozef Hudák sa ako kandidát na viceguvernéra podľa neho diskvalifikoval sám úvahami o zriadení novej zdravotnej poisťovne dohliadanej centrálnou bankou.

Tá totiž v tejto oblasti nemá žiadne zákonné právomoci ani kompetencie.

„Je to politická nominácia a je na zvážení pána prezidenta, aby posúdil schopnosť kandidátov z hľadiska vzdelania a náležitej odbornej spôsobilosti,“ povedal guvernér NBS.

Zákon vyžaduje vzdelanie, to chýba

Ako uviedol Makúch na utorňajšej tlačovej konferencii, Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej však podľa neho nie je typ vzdelania, ktoré by sa na pozíciu viceguvernéra centrálnej banky vyžadovalo.

„Podľa môjho názoru to vzdelanie je minimálne potrebné zvážiť. Môj subjektívny názor je, že zákonné podmienky naplnené neboli,“ tvrdí.

Rovnako spochybňuje relevantnosť Hudákovho titulu PhD., ktorý si podľa neho spravil na zdravotníckej univerzite. „Pochybujem, že bolo z oblasti, ktorú by vedel využiť v NBS,“ hovorí Makúch.

Elementárna znalosť angličtiny

Ako problém vníma aj Hudákovu znalosť angličtiny, ktorú má podľa Makúcha v materiáloch uvedenú ako B1, čiže elementárnu znalosť.

„Neviem si predstaviť, že s touto znalosťou by zastupoval NBS v orgánoch SSM, EBA, či niekde inde, čo pre viceguvernéra, ktorý by mal vykonávať funkcie dohľadu, je nevyhnutné. Bol by som veľmi nerád, keby sa NBS dožila toho, že niekto tam príde bez tlmočníka a absolútne nevie o čom je reč,“ myslí si guvernér centrálnej banky.

Prax z deväťdesiatych rokov nestačí

Problém Makúch však vníma aj v Hudákovych deklarovaných odborných vedomostiach, skúsenostiach či odbornej spôsobilosti, ktoré zákon o centrálnej banke takisto požaduje od kandidátov do jej vedenia.

„Prax v regionálnych štruktúrach niekedy v 90-tych rokoch, čo je hrozne dávno, podľa môjho názoru naozaj nie je postačujúca, pretože finančný sektor je úplne inde,“ tvrdí.

Poisťovňa mimo misu

Samostatnou kapitolou je pri prezentácii tohto kandidáta podľa Makúcha jeho vyjadrenie pri vypočutí na pôde parlamentného finančného výboru, že vo funkcii viceguvernéra by mal záujem o vznik novej zdravotnej poisťovne, ktorá by bola dohliadaná centrálnou bankou.

„Dovolím si povedať, že jeho vyjadrenie je - ľudovo - mimo misu. Keď ešte niekto o niečom pochybuje, tak toto vyjadrenie ho podľa môjho názoru dostatočne diskvalifikuje na výkon funkcie viceguvernéra, lebo keď niekto niečo takéto povie, tak je lepšie, keby nehovoril nič,“ dodal Makúch s tým, že NBS nemá žiadne legislatívne ani iné dosahy na zdravotné poisťovne a ich systém.



Nomináciu Hudáka na post viceguvernéra NBS kritizovala aj opozícia.

Hnutie OĽaNO totiž upozorňovalo, že pôsobil v spoločnostiach napojených na nebankovky, ktoré obrali tisícky ľudí o milióny eur.

Spochybňujú rovnako aj jeho odbornosť, ktorú zákon na pozícii viceguvernéra vyžaduje a takisto členstvo Hudáka v strane SNS, čo považujú za ohrozenie nezávislosti NBS.

Hudák sa bráni

Jozef Hudák tvrdí, že o skúsenostiach aj splnení zákoných podmienok pre funkciu viceguvernéra dostatočne presvedčil vládu, parlamentný finančný výbor aj poslancov Národnej rady (NR).

Hudák skonštatoval, že ho vyjadrenie guvernéra mrzí a nechápe ho. "Myslím si, že vládu SR, Výbor pre financie a rozpočet ako aj poslancov NR SR som dostatočne presvedčil o svojich skúsenostiach a splnení zákonom stanovených podmienok pre viceguvernéra NBS," zdôraznil v reakcii.

Jedným z prvých bodov, ktorý by chcel Hudák iniciovať vo funkcii viceguvernéra NBS, by bolo založenie novej zdravotnej poisťovne, ktorá by mala byť pod dohľadom NBS a poskytovala by poistenie nadštandardu.

Toto vyjadrenie je podľa Makúcha "mimo misu". Otázka doplnkového dôchodkového poistenia nadštandardu pre zdravotné poistenie je však podľa Hudáka vytrhnutá z kontextu.

Zároveň dodal, že počká na rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku, ktoré bude pre neho záväzné.

Makúch končí v marci

Guvernér NBS Makúch pri svojom rozhodnutí vzdať sa funkcie šéfa centrálnej banky hovorí najmä o snahe zabezpečiť stabilitu vo vedení tejto inštitúcie.

Tvrdí, že v čase úplného naplnenia jeho mandátu, teda v roku 2021, môže Slovensko čeliť neistej politickej, ale aj ekonomickej situácii.

Jednak makroekonomické údaje naznačujú, že dobré časy ekonomického cyklu sa pomaly končia a jednak nie je vylúčené, že slovenská vláda môže byť zložená z veľkého množstva politických subjektov.

Táto situácia môže podľa neho viesť k značnej volatilite.

„Osobne som toho názoru, že keď koalícia bude z päť a viac veľmi rôznorodých subjektov, osobnostne rôznorodých, programovo rôznorodých, dokonca aj kultúrne rôznorodých, tak je to veľký problém neistoty a volatility. A nie som politológ, aby som prognózoval, koľko to vydrží, aké tie otrasy budú, ale naozaj si myslím, že vtedy by bolo dobré, aby sa vedenie NBS nestalo súčasťou nejakých licitácií, ktoré pri zmene vo funkcii guvernéra určite sú,“ obhajoval Makúch svoje rozhodnutie predčasne skončiť na pozícii guvernéra NBS k 1. marcu budúceho roka.

S Kažimírom je Makúch spokojný

Čo sa týka voľby jeho nástupcu, ktorým by sa po vládnej nominácii schválenej parlamentom mal stať súčasný minister financií Peter Kažimír, Makúch je spokojný.

„Pán Kažimír spĺňa všetky nároky, či už vzdelanie, odbornosť, prax, ktorú naozaj získal veľmi kvalitnú, či už ako štátny tajomník, minister financií,“ tvrdí Makúch.

Za Kažimírovu veľkú výhodu považuje aj jeho pôsobenie v euroskupine či ďalších medzinárodných inštitúciách, čo mu vo funkcii guvernéra výrazne pomôže.

„Z tohto hľadiska je pán Kažimír naozaj na funkciu odborne a aj vzdelanostne a ľudsky veľmi dobre pripravený. Tam nemám žiadnu pochybnosť,“ tvrdí.

Podľa Makúcha nie sú namieste ani pochybnosti vyslovené predstaviteľmi opozície o narušení nezávislosti centrálnej banky kvôli doterajšiemu Kažimírovmu pôsobeniu v štruktúrach vládnej strany Smer, kde dokonca pôsobí ako podpredseda.

Guvernér NBS totiž tvrdí, že v tomto smere nie je rozhodujúca minulosť navrhovaného kandidáta, ale reálny apolitický výkon funkcie.

Rozhodnutie o vymenovaní Petra Kažimíra na post guvernéra centrálnej banky je momentálne v rukách prezidenta Andreja Kisku.

Jeho vládnu nomináciu už totiž parlament na poslednej schôdzi schválil.