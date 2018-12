Rakúsko postihy pre dvojitú kvalitu potravín v EÚ nechce. Matečná je ostro proti

Na Slovensku preferujú spotrebitelia menej mäsa a viac konzervačných látok, tvrdili nemecké koncerny.

18. dec 2018 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Rakúsko ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie vypustilo z pripravovanej legislatívy "novej dohody pre spotrebiteľov" spomedzi nekalých obchodných praktík postihovanie dvojakej kvality výrobkov.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) je striktne proti a začala organizovať koalíciu štátov proti takémuto kroku.

Rakúsko ako hranica

"Tento krok Rakúska je absolútne nehorázny a neakceptovateľný voči desiatkam miliónov európskych spotrebiteľov. Akým lobistickým záujmom podľahli predstavitelia Rakúska? Je to preto, že je Rakúsko na hranici stredovýchodnej Európy a smeruje cezeň na východ obrovské množstvo tovarov zo západnej Európy? Je to pre lobing nadnárodných výrobcov potravín či drogérie? S ďalšími postihnutými členskými krajinami stredovýchodnej Európy nedopustíme, aby sme mali na jednotnom trhu spotrebiteľov dvoch tried," uviedla Matečná.

Ministerka okamžite iniciovala stretnutie s ministrom pôdohospodárstva Rumunska.

To vystrieda Rakúsko v pozícii predsedajúcej krajiny Rady Európskej únie od januára.

"Vypustenie problému dvojakej kvality, ktorý negatívne ovplyvňuje spotrebiteľov najmenej tretiny členských krajín EÚ, je absolútne neprijateľné a nemienime takéto konanie akceptovať," dodala Matečná.

Kontaktovala už aj eurokomisárku pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věru Jourovú, s ktorou sa stretne v januári.

Matečná, ako informoval TASR hovorca rezortu Vladimír Machalík, sa bude pýtať na dvojakú kvalitu aj europoslancov, s ktorými sa stretne v stredu.

Slováci vraj preferujú menej mäsa

Vzhľadom na to, že väčšia časť delegácie bude z Nemecka, bude sa ich pýtať na praktiky tamojších podnikov, ktoré dovážajú na Slovensko produkty dvojakej kvality.

Práve nemecké koncerny sa totiž vyjadrovali, že spotrebitelia na Slovensku a v stredovýchodnej Európe preferujú menej mäsa, viac konzervačných látok v potravinách alebo že majú iný typ škvŕn na oblečení, a preto nemusia mať toľko účinných látok v pracích prostriedkoch.

Slovenských europoslancov sa bude pýtať, ako zastupujú záujmy Slovákov. V delegácii totiž bude aj europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je bývalým dlhoročným šéfom spoločnosti Coca Cola na Slovensku.