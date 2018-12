Od januára sa pálenka môže vyrábať aj doma

Ovocie a med musia pochádzať z vlastnej činnosti.

18. dec 2018 o 10:30 TASR

TRENČÍN. Od 1. januára budúceho roku umožňuje zákon okrem tradičného pálenia ovocného kvasu v pestovateľských páleniciach vyrábať destiláty i súkromne.

Aj v prípade súkromnej výroby destilátu je potrebné podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú dať z liehu.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, zákon určuje prísne podmienky, za ktorých to bude možné.

Medzi tie základné patrí dovŕšenie veku fyzickej osoby 21 rokov, fyzická osoba v uplynulých troch rokoch nesmie byť trestaná za nepovolenú výrobu liehu, alebo nesmela spáchať v tomto období priestupok, ktorým porušila predpisy vzťahujúce sa na pálenie ovocného kvasu v pestovateľských páleniciach, alebo pri súkromnej výrobe liehu.

Z vlastného ovocia

Prečítajte si tiež: Maďarský garážový startup vyrástol na kulte domácej pálenky

"Vyrábať bude možné najviac 25 litrov čistého alkoholu (50 litrov 50-percentného destilátu) na fyzickú osobu, resp. pre celú domácnosť spoločne. Výroba destilátu môže prebiehať v najviac 100-litrovom certifikovanom zariadení vo vlastníctve fyzickej osoby. Výroba destilátu musí prebiehať v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad, alebo záhrada v užívaní tejto osoby. Na výrobu destilátu je možné použiť ovocie výhradne z vlastnej pestovateľskej činnosti, prípadne med z vlastnej produkcie. Vyrobený destilát nesmie byť predmetom predaja, alebo iného uvádzania na trh," pripomenula Peťovská.

Súkromný výrobca destilátu musí podľa nej absolvovať aj všetky administratívne povinnosti.

Nadobudnutie destilačného zariadenia v lehote do 15 dní odo dňa tejto skutočnosti musí oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Držbu destilačného zariadenia musí oznámiť aj colnému úradu.

Následne musí požiadať príslušný colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu, a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného potvrdenia o držbe destilačného zariadenia z ministerstva.

Colný úrad opatrí toto zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu zariadenia bez povolenia colného úradu. Až po tom, ako colný úrad vydá potvrdenie o zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátu, je fyzická osoba oprávnená vyrábať svoj destilát.

Len počas pracovných dní

"Súkromný výrobca liehu doručí colnému úradu oznámenie o plánovanej výrobe najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu. Dňom plánovanej výroby však nesmie byť deň pracovného pokoja, napríklad nedeľa alebo štátny sviatok. Vedenie príslušnej evidencie o vyrobenom destiláte je taktiež nevyhnutnosťou," zdôraznila Peťovská.

Ako dodala, aj v prípade súkromnej výroby destilátu je potrebné podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú dať z liehu - 540 eur za hektoliter čistého alkoholu.

V praxi to znamená, že do troch pracovných dní od začatia výroby liehu súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur.