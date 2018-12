Jedinečný ekonomický zázrak sa v Číne začal pred štyrmi desaťročiami

Nedodržovanie ľudských práv, detská práca či nekvalitné potraviny sú problémy, ktoré v krajine pretrvávajú.

18. dec 2018 o 9:19 TASR

BRATISLAVA. Čína je v súčasnosti na najlepšej ceste stať sa najsilnejšou ekonomikou sveta. Jej vzostup sa začal presne pred štyrmi desaťročiami.

Vtedajší viceprezident Teng Siao-pching inicioval počas dvojdňového zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Číny modernizačný a reformný program, ktorým sa Čína v priebehu desaťročí vyšvihla z jednej z najchudobnejších krajín sveta až takmer na vrchol.

Čínska ekonomická reforma pripomínala reformu českého ekonóma Ota Šika z obdobia Pražskej jari. Pre TASR to povedal Vladimír Bačišin zo spoločnosti Comenius Analytica.

Jediná úspešná reforma

"Bola to jediná úspešná reforma ako reformovať socializmus, teda politický systém s jednou politickou stranou, s väčšinovým podielom štátu v podnikoch, ale fungujúcim trhom, otvorením sa zahraničným investíciám. Čína je dnes ekonomikou číslo jeden vo svete z hľadiska priemyselnej revolúcie," konštatoval Bačišin.

Teng Siao-pching bol známy príslovím, že nie je dôležité, či je mačka čiernej farby alebo bielej, pokiaľ vie chytať myši.

Jeho postoj charakterizovala vysoká miera pragmatizmu, ktorý bazíroval viac na dosahovaní výsledkov, než na ideologickom puritánstve.

Čína sa otvorila svetu

Podľa šéfekonóma spoločnosti CentralNic Vladimíra Vaňa kľúčovými prvkami jeho reforiem bola modernizácia a otvorenie sa svetu.

"Návrh reforiem známych ako Štyri oblasti modernizácie, v poľnohospodárstve, v priemysle, v národnej obrane a v oblasti vedy a výskumu, sa po prvý raz objavil už začiatkom šesťdesiatych rokov, no vtedy ešte dominujúca ideológia kultúrnej vojny s nimi bola jednoducho nekompatibilná. Okrem štyroch oblastí modernizácie boli kľúčovými aspektmi čínskych reforiem otvorenie sa svetovému obchodu a globalizovanému toku investícií a kapitálu, ako aj postupné zavedenie prvkov trhového hospodárstva, vrátane súkromného podnikania, komerčného bankovníctva, trhu s cennými papiermi, no najmä otvorenie sa priamym zahraničným investíciám," vysvetlil Vaňo.

Viac slobody pre podniky

Podstatou vnútornej zmeny v Číne bolo osamostatnenie činnosti podnikov.

"Ak predtým štát stiahol všetky zisky od podnikov, alebo pokryl straty, v dôsledku reformy bol zavedený systém daňových vzťahov. Vedúce podniky by mali byť zodpovedné za zisky a straty. Niekoľko podnikov dostalo právo ponechať časť svojich ziskov na nákup nových zariadení, ako aj na sociálne zabezpečenie a bonusy pre pracovníkov. Do roku 1985 už boli dane približne polovicou čistého zisku podnikov; druhá polovica zostala v plnom rozsahu k dispozícii podnikom," doplnil Bačišin.

Čínsky ekonomicko-politický model kombinuje prvky trhovej ekonomiky a kapitalizmu s politickým systémom vlády jednej strany, ktorá má naďalej v rukách všetku politickú moc.

Čínsky experiment je jedinečný

"Do dôsledkov to znamená, že má aj dominantný vplyv v hospodárskom živote, ako sa nedávno ukázalo v prípade veľkých čínskych investorov aktívnych na českom trhu. Základným špecifikom ekonómie ako vedy je to, že ekonomické experimenty sú neopakovateľné, nedajú sa replikovať za identických podmienok a okolností, preto nemožno tak jednoducho vyvodzovať závery o tom, či by model uplatnený v prípade Číny fungoval rovnako dobre v iných kultúrno-spoločenských podmienkach," upozornil Vaňo, podľa ktorého súčasný model umožnil síce Číne rýchlu modernizáciu a rast, no má aj viacero negatív.

"Samostatnými a veľmi širokými okruhmi tém, ktoré nemožno prehliadať v prípade Číny, sú systém sociálneho a zdravotného zabezpečenia, zavádzanie a dodržiavanie noriem v oblasti výroby potravín, ochrana životného prostredia a ovzdušia, ochrana intelektuálneho vlastníctva a autorských práv, ako aj ďalšie oblasti, ktorými sa v Európe nezaoberáme, pretože ich po storočiach spoločenského vývoja považujeme už za samozrejmé. Mám na mysli ochranu ľudských práv, zákaz detskej práce, či štandard pre pracovné podmienky," dodal Vaňo.