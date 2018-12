Akcie v USA pokračujú v prudkom poklese

Straty všetkých troch hlavných indexov presiahli dve percentá.

17. dec 2018 o 23:44 ČTK

NEW YORK. Americké akciové trhy v pondelok prudko oslabili, a nadviazali tak na výpredaj z konca minulého týždňa.

Straty všetkých troch hlavných indexov presiahli dve percentá, čiastočne v reakcii na komentár šéfa investičnej spoločnosti DoubleLine Capital Jeffreyho Gundlacha, že trh je v prvej fáze oveľa výraznejšieho poklesu, ktorý bude nasledovať.

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, odpísal 2,11 percenta a obchodovanie uzavrel na 23 592,98 bodu.

Širší index S & P 500 klesol o 2,08 percenta na 2545,94 bodu a je najnižšie od vlaňajšieho októbra.

Index technologického trhu Nasdaq Composite odpísal 2,27 percenta na 6753,73 bodu.

Fed udržoval úroky pridlho nízke

Gundlach je na Wall Street považovaný za veľmi vplyvného investora.

V rozhovore s televíziou CNBC napríklad povedal, že americká centrálna banka (Fed) by tento týždeň nemala zvyšovať úrokové sadzby.

Trh pritom očakáva, že Fed ich zvýši. Problém podľa Gundlacha nie je ani tak v tom, že by Fed nemal úroky zvyšovať.

"Problém tkvie v tom, že ich nemal nechávať tak dlho nízke," povedal Gundlach.

Analytik Oliver Pursche zo spoločnosti Bruderman Asset Management poznamenal, že trh je teraz emocionálne vyčerpaný a náchylný k výpredajom.

"Je to skutočne o nálade a Gundlachov komentár trhu nepomohol," povedal Pursche.

Strácal Amazon aj ASOS

Akciový trh negatívne ovplyvnila aj správa o vývoji na trhu bývania, kde je index nálady na najnižšej úrovni za tri a pol roka.

Oslabenie spotrebiteľskej dôvery potom potvrdilo aj varovanie britskej maloobchodnej spoločnosti ASOS.

Odborový index maloobchodu S & P 500 stratil 3,2 percenta a napríklad akcie Amazonu odpísali 4,5 percenta.

Amazon sa tak stal hlavným dôvodom pre oslabenie indexu Nasdaq.

Kurz by mohol zmeniť Fed

Pokiaľ by však Fed na záver dvojdňovej schôdzky svojho menového výboru v stredu signalizoval pomalšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb, mohlo by to náladu na trhu podľa obchodníkov pozdvihnúť.

Na devízovom trhu oslaboval dolár, takisto pre nadchádzajúce zasadnutie Fedu.

Kým zvýšenie úrokových sadzieb sa všeobecne očakáva, obchodníci sa zamerajú na to, čo Fed uvedie k výhľadu ekonomiky a menovej politiky na budúci rok.

Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, okolo 22:00 SEČ strácal 0,3 percenta na 97,13 bodu.

Euro k doláru malo k dobru 0,4 percenta na 1,1347 USD, britská libra k doláru potom spevňovala o 0,3 percenta na 1,2618 USD.

Dolár k japonskému jenu strácal skoro 0,6 percenta na 112,75 USD.