Spory medzi Čínou a USA už negatívne ovplyvnili investície v Ázii

Signály spomaľovania svetovej ekonomiky je vidno nielen v Ázii, ale aj v Európe a USA.

17. dec 2018 o 21:42 TASR

TOKIO. Obchodné spory medzi Čínou a USA už negatívne ovplyvnili podnikateľskú dôveru a investície v Ázii, uviedol vysoký predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF).

Varoval tiež, že fond možno v januári opäť zníži prognózu rastu globálnej ekonomiky.

Slabé investície

Prečítajte si tiež: Čo má znamenať vojna proti Huawei

"Japonsko a Južná Kórea by zrejme boli medzi krajinami z ázijsko-pacifického regiónu, ktoré by najviac zasiahla obchodná vojna, z dôvodu ich závislosti od exportu do Číny," uviedol riaditeľ oddelenia MMF pre ázijsko-pacifický región Changyong Rhee.

"Investície sú oveľa slabšie, než sa očakávalo," uviedol Rhee v rozhovore pre agentúru Reuters.

Zhoršenie dôvery podľa neho už ovplyvňuje globálne hospodárstvo, a predovšetkým ázijské ekonomiky.

Spomaľovanie na celom svete

Prečítajte si tiež: Čína nikdy nemôže ovládnuť svet, tvrdí expert

"Vidíme, že globálny rast je o niečo pomalší, než sme predpovedali v októbri."

MMF v októbri znížil svoju prognózu expanzie svetovej ekonomiky na 3,7 % pre oba roky 2018 aj 2019. Ešte v júli očakával nárast o 3,9 %.

Ako dôvod vtedy fond uviedol obchodné spory medzi Čínou a USA.

Rhee si myslí, že MMF by mohol v januári opäť skresať svoju predpoveď, keďže je vidieť signály spomaľovania nielen v Ázii, ale aj v Európe a USA. Neistota je podľa neho aktuálne veľká.