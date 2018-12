Ďalšie zníženie ratingu Británie by mohol priniesť brexit bez dohody

Agentúra Fitch znížila rating krajiny už po hlasovaní Britov za vystúpenie z EÚ.

17. dec 2018 o 17:19 TASR

LONDÝN. Brexit bez dohody by "takmer určite" znamenal zníženie ratingu Británie, varovala agentúra Fitch.

Odchod Británie z Európskej únie bez prechodnej dohody by ekonomiku krajiny zrejme stiahol do recesie, povedal pre Reuters jeden z top analytikov agentúry v oblasti úverovej bonity štátov James McCormack.

V prípade rýchleho vyriešenia zmätkov by recesia mohla byť len mierna, pesimistickejšia prognóza počíta v roku 2019 s kontrakciou britskej ekonomiky o 0,6 percenta.

"Deficit by sa, samozrejme, zvýšil výraznejšie v prípade scenára počítajúceho s hlbšou recesiou a to by takmer určite obrátilo trend znižovania dlhu v pomere k HDP a takmer určite by to malo vplyv na rating," uviedol McCormack.

Fitch po hlasovaní Britov za vystúpenie z EÚ v roku 2016 znížila rating Británie na AA z AA+ a ponechala ratingu negatívny výhľad, čo znamená varovanie, že môže svoje hodnotenie úverovej bonity krajiny ešte zhoršiť.