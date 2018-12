NKÚ: Transformácia SAV nebola do detailu premysleným procesom

Nový termín nie je možné stihnúť, konštatoval Najvyšší kontrolný úrad.

17. dec 2018 o 13:32 (aktualizované 17. dec 2018 o 14:06) TASR

BRATISLAVA. Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) nebola do detailu premysleným procesom. Ak by sa spracovali projekty transformácie jednotlivých ústavov, vyhlo by sa vzniknutým nedorozumeniam.

Konštatoval to v pondelok predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík po tom, ako úrad ukončil kontrolu transformácie SAV.

Skúsenosti tu boli, nikoho ale nezaujímali

Pripomenul pritom, že v krajine už sú skúsenosti s transformáciou rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikateľské subjekty.

"Ak by sme boli kopírovali model, ktorý tu už máme, tak by nebolo možné dopracovať sa k takejto patovej situácii," zhodnotil Mitrík.

Opísal, že problémy sa v tomto procese hromadili v nejasnosti, v netransparentnosti, v nepripravenosti a v časovej tiesni a jedno na druhé nadväzovalo. Až to vyústilo do rozhodnutia ministerstva školstva, ktoré na jeseň zastavilo proces transformácie SAV.

Nový termín sa nestihne

Zároveň si Mitrík nemyslí, že nový termín transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI), ktorým je 1. január 2019, je možné stihnúť.

Príčiny problémov v procese transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie vidí NKÚ po kontrole napríklad v nejednoznačnosti zákona o SAV v kontexte so zákonom o verejných výskumných inštitúciách.

Tiež v čase určenom na transformáciu, ktorý bol na Slovensku takmer o polovicu kratší ako v Českej republike. Problémom bola podľa úradu aj nedostatočná a neskorá komunikácia SAV s ministerstvom školstva.

Rizikom je netransparentnosť

Kontrolný úrad súčasne určil v procese transformácie viaceré riziká. Napríklad riziko nedostatočnej transparentnosti pri prechode majetku štátu v správe organizácií akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie.

O majetku štátu v hodnote približne 130 miliónov eur, ktorý mal prejsť do vlastníctva VVI totiž podľa NKÚ rozhodovala len samotná SAV.

Nepodliehal schvaľovaniu ani kontrole iných orgánov, napríklad ministerstvu financií či vláde alebo ministerstvu školstva.

"Už v minulosti sme upozorňovali na problémy s oceňovaním majetku štátu, ktorý mal byť vkladaný do VVI. Trvali sme tiež na lepšej identifikácii majetku a boli sme za to obviňovaní z byrokracie. Nálezy NKÚ teraz potvrdzujú správnosť našich postojov, za ktoré sme boli v minulosti naozaj neoprávnene kritizovaní," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

NKÚ tiež upozornil na riziko nerovnakého a nerovnocenného prístupu k transformácii v porovnaní s transformáciou príspevkových a rozpočtových organizácií, ktoré sa už uskutočnili v minulosti.

Napríklad pri transformácií zdravotníckych zariadení alebo verejných vysokých škôl.

Podľa zákona

Na základe kontroly tak NKÚ odporúča v tomto prípade postupovať pri zmene právnej formy organizácií SAV procesom, ktorý je upravený v zákone o VVI.

Zároveň kontrolný úrad nevylučuje ani možnosť robiť transformáciu jednotlivých ústavov postupne, na dobrovoľnom princípe.

Vychádzalo by sa pri tom z posúdenia ich ekonomickej životaschopnosti, konkurencieschopnosti a aj z možnosti využiť príležitosti, ktoré by im nová právna forma umožňovala.

Nie všetky sú totiž schopné generovať dostatočné príjmy.

"MŠVVaŠ SR oceňuje prístup NKÚ, ktorý svojou kontrolou potvrdil, že kauza bola zbytočne spolitizovaná a ak by neboli nastavené transparentné pravidlá, hrozili by veľmi vážne riziká po prevode štvrťmiliardového majetku štátu. Zároveň sa prikláňame k záverom NKÚ, ktoré odporúčajú transformáciu SAV robiť postupne a na dobrovoľnom princípe. Rovnako navrhujeme zmeniť spôsob financovania, t.j. nahradiť stabilizačnú zmluvu iným mechanizmom, výkonovým financovaním, resp. zmluvou so štátom," poznamenala ministerka Lubyová.