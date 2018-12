Od januára môže každý zverejniť svoju mzdu, postihy už hroziť nebudú

Zakáz zverejnenia v zmluve bude neplatný.

17. dec 2018 o 10:50 TASR

BRATISLAVA. Od januára budúceho roka už nebudú môcť zamestnávatelia postihovať zamestnancov, ak prezradia výšku vlastnej mzdy.

Napriek tomu, že povinnosť mlčanlivosti o svojej mzde dávajú mnohí zamestnávatelia do pracovných zmlúv a pracovných poriadkov, bude toto ustanovenie v dohodnutých zmluvách od nového roka neplatné.

Na zmenu, ktorá vyplýva z novely Zákonníka práce, poukázala Konfederácia odborových zväzov (KOZ).

Zamestnávatelia by už podľa odborárov nemali mať možnosť vynútiť si mlčanlivosť zamestnanca o jeho mzde ako podmienku v pracovnej zmluve.

Proti zneužívaniu občanov z tretích krajín

Túto zmenu navrhla KOZ v kontexte úpravy zamestnávania občanov tretích štátov s cieľom zabránenia sociálnemu dumpingu.

"Navrhovaná zmena v Zákonníku práce je opatrením, ktoré môže prispieť k zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský pracovný trh z dôvodu sociálneho dumpingu, najmä v mzdovej oblasti," ozrejmila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

KOZ sa myšlienkou slobodne hovoriť o vlastnej mzde inšpirovala od občianskeho združenia Pracujúca chudoba.

Odstrániť by sa tým podľa Uhlerovej mala jedna z bariér, ktoré obmedzujú možný tlak na zvyšovanie miezd.

Rôzne platy na rovnakej pozícii

"Mnohé firmy, buď cez pracovnú zmluvu alebo cez pracovný poriadok, zakazujú svojim zamestnancom hovoriť otvorene s kolegami alebo so svojimi blízkymi o svojej mzde, a to vytvára prostredie, kde na jednej pracovnej pozícii s rovnakými požiadavkami, s rovnakou kvalifikáciou môžu pracovať ľudia, ktorí sú ohodnocovaní rôzne," dodala.

Opatrenie vnímajú pozitívne aj odborári na podnikovej úrovni. Socioekonomický analytik Ján Košč z OZ KOVO potvrdil, že sa v praxi stretávajú s prípadmi, keď novonastúpení zamestnanci dostávajú vyššie mzdy ako doterajší zamestnanci.

"Nie je to preto, že by boli lepší alebo výkonnejší, ale preto, že je momentálne nedostatok uchádzačov o zamestnanie. Takéto odmeňovanie je ale nespravodlivé, diskriminačné a aj protizákonné. Ide o relatívne malú zmenu, no nám pomôže tieto praktiky odhaľovať a odstraňovať," skonštatoval.