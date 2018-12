Mayová v Bruseli neuspela. Nová dohoda nebude

"Ak mala schôdzka v Bruseli ukázať Therese Mayovej začiatok únikovej cesty z brexitového bludiska, potom sa to príliš nepodarilo," napísala vo svojej analýze hlavná politická spravodajkyňa BBC Laura Kuenssbergová. Zároveň je ale možné, že po odmietnutí v Bruseli budú musieť aj kritici Mayovej uznať, že lepšiu dohodu zrejme nebolo možné dosiahnuť, súdi novinárka.

The Guardian, ktorý je zástancom zotrvania Spojeného kráľovstva v EÚ, píše, že vodcovia dvadsaťsedmičky jednoznačne odmietli snahy Mayovej o nové právne záruky v írskej poistke. "Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dal najavo, že nie je na EÚ, aby uspokojila požiadavky spurných britských poslancov," uviedol denník.

The Daily Telegraph, ktorý zastáva skôr probrexitové pozície, súdi, že "Mayovú vodcovia EÚ opäť ponížili". Premiérka nielen že nezískala ústupky, ale zdá sa, že predstavitelia dvadsaťsedmičky postoj voči nej ešte pritvrdili, tvrdí denník. "Nahnevane ju obvinili, že bremeno nájdenia riešenia kladie na nich, miesto aby s nejakým riešením prišla sama," píše denník. Navyše oficiálne vyhlásenie unijných vodcov po večeri bolo nakoniec pre Londýn nepriaznivejšie ako návrh, ktorý koloval predtým, než Mayová svoje náprotivky oslovila. Denník poznamenáva, že "katastrofálny výkon Mayovej v Bruseli šokoval aj ostrieľaných diplomatov". "To som nečakal. Ona v podstate prišla a požiadala EÚ, aby problém vyriešila za ňu. Jej prejav bol taký, že vodcom EÚ znemožnil jej pomôcť," citoval The Daily Telegraph vysoko postavený zdroj z únie.