D1 prepojí Bratislavu s Košicami najskôr o osem rokov. Maďari skôr

Maďari plánujú skončiť v roku 2021.

11. dec 2018 o 17:27 SITA

BRATISLAVA. Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

Diaľnicu M30 medzi Miškovcom a maďarsko-slovenskou štátnou hranicou pri Košiciach v dĺžke takmer 57 kilometrov plánujú Maďari dokončiť v roku 2021 a úsek rýchlostnej cesty M15 Hegyeshalom - Rajka neďaleko Bratislavy v dĺžke 15 km chcú rozšíriť na štyri jazdné pruhy do konca roka 2020.

D1 bude najskôr o osem rokov

Slovenská diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu môže byť dokončená najskôr v roku 2026, v závislosti od dokončenia problematického, jediného stále nerozostavaného úseku Turany - Hubová na novej trase s tunelmi Korbeľka a Havran.

Plánované termíny dokončenia M30 a M15 potvrdil v utorok v Bratislave štátny tajomník Ministerstva inovácií a technológií Maďarska László Mosóczi po podpise dohôd s ministrom dopravy a výstavby Arpádom Érsekom o výstavbe dvoch nových mostov cez Dunaj a Ipeľ.

Po dokončení spomínaných úsekov v Maďarsku sa tak slovenskí motoristi budú môcť dostať z Košíc do Bratislavy po už prevádzkovanom úseku rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť k hranici s Maďarskom, ďalej po diaľnici M30 do Miškovca, po M3 do Budapešti a odtiaľ po M1 a slovenskej D2 do Bratislavy.



"Krátky úsek M30 medzi obcou Tornyósnémeti a štátnou hranicou v dĺžke 1,5 kilometra je už hotový. Úsek medzi Miškovcom a Tornyósnémeti v dĺžke 56,5 kilometra je vo výstavbe a do prevádzky ho plánujeme odovzdať v štvrtom štvrťroku 2021," povedal László Mosóczi na otázku agentúry SITA.

Via Carpathia

"Našou snahou je, aby sme túto trasu dokončili čím skôr. Je to súčasť (plánovanej) trasy Via Carpathia," uviedol Mosóczi.

Zároveň potvrdil plánované dokončenie rozšírenia úseku M15 k hranici so Slovenskom do konca roku 2020.



Via Carpatia má prepojiť Baltské more s Egejským, resp. Čiernym morom sieťou rýchlostných komunikácií.

Plánovaná je trasa z Klajpedy pri Baltiku cez Kaunas v Litve, ďalej cez Bialystok, Lublin a Rzeszów v Poľsku, Prešov a Košice, Miškovec a Debrecín v Maďarsku, Oradeu, Arad, Temešvár a Calafut v Maďarsku v Rumunsku a cez bulharskú Sofiu do gréckeho Solúna pri Egejskom mori.

Z rumunského Lugoja je v pláne vetva Via Carpathie cez Sibiu, Pitešti a Bukurešť do Konstanty pri Čiernom mori. Ďalšie odbočka má viesť zo Sofie cez Plovdiv do Svilengradu pri hranici s Tureckom.