Príbeh privatizéra Poóra: Nikoho nechcem naháňať nožom

Pred dvadsiatimi rokmi zažila Trnava udalosť, aká nemá v histórii Slovenska obdobu. Na predvolebný nominačný snem Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) prišlo 18-tisíc členov a fanúšikov jeho predsedu Vladimíra Mečiara.

Železnice vypravili desať mimoriadnych vlakov, v uliciach mesta boli desiatky autobusov a áut z celého Slovenska.

Návštevníci trnavského futbalového štadióna dostávali igelitky s pestrofarebnými tričkami, občerstvením a kandidačnou listinou HZDS, hoci tú mal snem ešte len schváliť. Udalosť vyvrcholila ohňostrojom a laserovou šou, čo bolo na tie časy nevídané.

Mečiar sa počas snemu obklopoval najbližšími spolupracovníkmi a blízkymi privatizérmi. Suitu zachytila známa dobová fotografia z tribúny štadióna, kde na čestnom mieste po Mečiarovej pravici stojí vtedy 41-ročný krajský predseda hnutia Vladimír Poór.

Trnavský futbal a jeho štadión sa potom na dlhé roky stali symbolom Poórovho podnikania, ktoré sa začalo práve vďaka Mečiarovi. Za vyše 25 rokov existencie Slovenska sa z Poóra stal jeden z najbohatších podnikateľov, aj vďaka biznisu so štátom, označujú ho za sponzora Smeru. Časopis Forbes hodnotu jeho bohatstva odhaduje na 80 miliónov eur.

Dnes má 61 rokov, trnavský futbal predáva a biznis postupne presúva do Česka. S vedením mesta Trnava má spory a slovenské podnikateľské prostredie napriek politickým kontaktom kritizuje. „Nechcem sa miešať do politiky, ale je pravda, že na Slovensku sa ťažko podniká, nezostáva nám na investície,“ povedal cez leto pre Plus 7 dní.

Prípadný odchod Poóra zo Slovenska je významný, pretože je dôležitý priemyselník. V jeho strojárňach pracuje do dvetisíc ľudí. Zároveň málokomu pristane prívlastok oligarcha práve tak ako jemu.

Akčná päťka a divoká privatizácia