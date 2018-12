Smer hlasovanie o dôchodkovom strope posunul, nemá podporu

Ľudia mali odchádzať do penzie v 64 rokoch.

6. dec 2018 o 11:09 Marek Poracký

BRATISLAVA. Nápad o zastropovaní odchodu do penzie, s ktorým prišiel vládny Smer, sa nakoniec cez parlament opäť nepodarilo pretlačiť.

Poslanci hlasovanie o ňom posunuli na koniec januára budúceho roka.

"Chceme vytvoriť priestor na ďalšie rokovanie," povedal poslanec za Smer Ján Podmanický. Smer potrebuje na podporu tohto návrhu 90 poslancov, keďže ide o ústavný zákon.

Smer chcel určiť hranicu na odchod do penzie na 64 rokov. Ženy s deťmi by mali do dôchodku ísť ešte skôr.

Matka, ktorá vychováva jedno dieťa, môže ísť do dôchodku o šesť mesiacov skôr, pri dvoch deťoch o jeden rok a pri troch a viac deťoch až o jeden a pol roka skôr.

Pre verejné peniaze to bude obrovský problém. Slovensko tento krok môže vyjsť počas najbližších 50 rokov približne 120 miliárd eur. Je to suma, ktorá by pokryla fungovanie Sociálnej poisťovne až na 16 rokov.

Smer ešte v roku 2012, keď vládol sám, presadil súčasný systém odchodu do dôchodku.

Bolo to podľa odborníkov jedno z najsystematickejších opatrení, ktoré vtedy strana zaviedla.