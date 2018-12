Kažimírovi prešiel vyrovnaný rozpočet. Čo to znamená?

Vláda ubrala z rezervy, peniaze budú chýbať.

5. dec 2018 o 20:08 Martina Raábová

BRATISLAVA. Aj keby sa na budúci rok Slovensku podarilo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ako tomu verí súčasná vláda, pre obyčajných ľudí by to prakticky nič neznamenalo.

Parlament v stredu schválil takzvaný zákon roka - plán štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií zverejnilo ešte začiatkom októbra.

No kým pôvodne štát počítal s tým, že budúci rok dosiahne Slovensko deficit na úrovni 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), po novom sa bude snažiť, aby bol rozpočet v roku 2019 vyrovnaný.

Zjednodušene povedané, štát neminie viac, než "zarobí", napríklad na daniach či odvodoch.

"Ľudí to veľmi fascinuje, počuť, že budeme mať vyrovnaný rozpočet, ale v skutočnosti to nič neznamená," vraví ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Číslu nula sa podľa neho pripisuje veľký význam, hoci je na Slovensku veľa neriešených problémov.

"Potrebujeme reformy, nestačí, že budeme mať jeden rok vyrovnaný rozpočet," dodáva.

Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian na druhej strane vraví, že ak by sa na budúci rok podarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, zlepšilo by to dlhodobú udržateľnosť verejných financií.