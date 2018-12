Sprievodca pivnou kultúrou v Berlíne. Majú Nemci dobré pivo?

Čudovali ste sa niekedy, prečo pivo chutí v rôznych krajinách inak? Napríklad na dovolenke v Chorvátsku vás prekvapí, že je pivo o niečo sladšie, ako u nás. Alebo prídete do Veľkej Británie a pivo s penou vám načapujú len zriedka.

Oba príklady hovoria o istej kultúre varenia a pitia piva v týchto krajinách. Aká je však pivná kultúra v Nemecku?

Pre Nemcov je pivo národným nápojom. Je to krajina, kde vznikol Oktoberfest, jeden z najväčších pivných festivalov na svete. Avšak pivná kultúra nie je len o množstve vypitého piva, ale aj o tom, ako kvalitne ho dokážu navariť, ale tiež ošetriť a načapovať. Aby ste si mohli vychutnať dokonalý polliter, potrebujete, aby si minimálne dvaja ľudia dobre odviedli svoju prácu. Jeden je sládok a druhý je výčapník.

Ja som na ceste po berlínskych krčmách a reštauráciách sprevádzal snáď najpovolanejších ľudí, ktorí sa môžu k pivu vyjadriť - emeritného sládka Pilsner Urquell Václava Berku a dvoch elitných výčapníkov, držiteľov titulu Master Bartender (majster výčapník), Štefana Pillára a Richarda Mášu.

Miesta, ktoré sme navštívili sa dajú zhrnúť do štyroch kategórií:

Pilsner Urquell puby

Remeselné pivovary

Futbal a pivo

Hipsterské reštaurácie a kluby

Ak ste milovníkom plzenského ležiaka a ste zvyknutí na kvalitu piva, akú dostanete v pražských Lokáloch či bratislavských Kolkovniach, aj Berlín pozná tieto miesta. Sú to skryté klenoty českej pivnej kultúry v hlavnom meste Nemecka.

Prager Frühling 1968

Web: https://www.facebook.com/Prager-Frühling-1968-632419856947031/

Príjemne nás prekvapilo: dokonalá hladinka a vyzretý nakladaný hermelín

Odporúčame pre: ľudí, ktorí ocenia tradičnú českú krčmovú atmosféru

Nachádza sa na severe mesta pri konečnej stanici metra U2 - Pankow.

Pivo práve čapuje Tomáš Révész (zdroj: Peter Nagy)

Krčmu s názvom Pražská jar 1968 by ste skôr čakali niekde v Prahe v okolí Vinohrad a nie na okraji Berlína. Ako keby ste naozaj jednu hospodu vystrihli z Prahy a následne ju vložili na ľubovoľné miesto v hlavnom meste Nemecka.

Steny vo vnútri sú potiahnuté tapetou s červenými tankmi, symbolizujúcimi obsadenie Československa v roku 1968. Z rádia púšťajú najväčšie československé hity ešte spred revolúcie. Po celom podniku nájdete nápisy ako TUZEX, obrázky postavičiek Lolka a Bolka, Krtečka a ďalších známych z našich animovaných seriálov.

(zdroj: Peter Nagy)

Za výčapom stál Tomáš Révész, rodený Košičan, ktorý sa presťahoval do Berlína a v tejto krčme robí výčapníka. Pri niekoľkých stoloch sedeli hostia s načapovanými hladinkami Plzne, alebo s inými českými pivami, ktoré tu majú na výčape. Plzeň majú "iba" sudovú, ale Richard po ochutnaní prvého pollitru poznamenal:

"Lepšie dobré sudové pivo, ako zle načapované tankové."

Skutočne, o pivo sa tu starajú a Tomáš ho čapuje, akoby sa učil od Mastrov Bartendrov.

Keď sa hrá hokej alebo futbal s našimi národnými tímami, tak ho premietajú na stene. Slováci a Česi, ktorí žijú v Berlíne, sem chodia kvôli športu, skvelému pivu a domáckej atmosfére. Je to taký malý kúsok domova pre tunajších expatov.

Markethalle Berlin - Arminius Strasse

Web: https://arminiusmarkthalle.com

Príjemne nás prekvapilo: najlepší šnyt v meste

Odporúčame pre: ľudí, ktorí si vždy radšej objednajú šnyt, ako hladinku

Nachádza sa v západnej časti Berlína pri zastávke metra U9 - Turmstrasse.

(zdroj: Peter Nagy)

Boli ste niekedy v bratislavskom Freshmarkete? Ak áno, tak si viete veľmi dobre predstaviť, ako vyzerá Arminius Markthalle. Na ploche futbalového ihriska nájdete 33 stánkov, kde predávajú ryby, klobásy, syry, ale aj dennú tlač a staré komiksy.

Zaujímavé je, že túto tržnicu otvorili v roku 1891 ako desiatu v poradí (pre porovnanie, bratislavskú Starú tržnicu otvorili prvý raz až o 20 rokov neskôr). A ak by ste popri nakupovaní dostali chuť na dobre vychladený ležiak, jeden zo stánkov je výčap s tromi tankmi piva Pilsner Urquell.

(zdroj: Peter Nagy)

Keď sme prišli, za výčapom stál mladý chalan, ktorého sa Vašek opýtal, ako tu čapujú pivo. Výčapník sa rozhovoril o štýloch čapovania, o hladinke, šnyte a mlieku.

"Pekne o tom rozprával," pochválil ho Václav Berka, keď nám už čapoval prvé šnyty. A tu sme dostali naozaj prvotriedne šnyty, čiže malé pivá do veľkého pohára.

"Tu sa mi to páči, jednoducho tanková Plzeň v tržnici," komentoval Richard, keď dopíjal svoje pivo.

Pivo nám tu tak chutilo, že sme sa sem vrátili aj neskôr. Za výčapom však už stál starší pán Yannis, ktorý má stánok s pivom iba ako hobby - hovorí o ňom ako o svojom dieťatku. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je totiž staranie sa o Markthalle. Vlastní ju totiž celú.

Naša pivná cesta pokračovala do remeselných pivovarov. Máte radšej plzenský ležiak, alebo si pochutnáte na voňavom chmelenom pive IPA? V Berlíne je niekoľko pivovarov, ktoré varia svoje vlastné pivo. Experimentujú so spôsobmi, ako ho uvariť a my sme niektoré vyskúšali.

Brauhaus Lemke

Web: https://www.lemke.berlin/home/

Príjemne nás prekvapilo: ochutnávka šiestich druhov pív

Odporúčame pre: nenáročných milovníkov remeselných pív

Nachádza sa iba 5 minút od Alexanderplatz pod železnicou S-bahn.

(zdroj: Peter Nagy)

Vždy, keď som v Berlíne, chodím sem na pivo. Pretože majú výbornú polohu, výber vlastných kvalitných pív a dobrú kuchyňu.

Odkedy poznám Lemke, za výčapom stále stojí rovnaký pán, ktorý sa na mňa ani raz neusmial. Mračí sa na všetkých svojich zákazníkov, ale človek mu to ľahko odpustí. Lebo zle načapované pivo som od neho ešte nemal.

Ochutnávka pív (zdroj: Peter Nagy)

Na výčape majú vždy výber pív, ktoré si varia sami: viedenský ležiak, české plzenské, pšeničné, american pale ale, indian pale ale a ďalšie. Najlepšie je objednať si všetky naraz ako ochutnávku.

Na kuse dreva dostanete šesť pohárikov aj s popisom. Dozviete sa o type piva, výrobe, použitom chmele, množstve alkoholu, ale aj horkosti. Ak sa vám pletie APA a IPA alebo Viedenský ležiak od Plzenského, tu si ich môžete porovnať, ale hlavne zistiť, čo vám chutí najviac.

Obaja Mastri Bartendri aj Václav Berka boli nadšení z kvality piva, ktoré tu varia.

"Vedel by som tu stráviť večer. Má to tu atmosféru," povedal Richard Máša.

Stone Brewing

Web: https://www.stonebrewing.eu/

Príjemne nás prekvapilo: pivo, ktoré nechali ležať v sudoch po bourbone

Odporúčame pre: náročných milovníkov remeselných pív

Nachádza sa na juhu v mestskej časti Tempelhof.

(zdroj: Peter Nagy)

Na kraji Berlína v budovách bývalej plynárne nájdete európsku pobočku amerického pivovaru Stone Brewing. Ide o pivovar, ktorý sa špecializuje práve na menej tradičné štýly varenia piva - IPA, APA, stout-y, ale-y a ďalšie vrchne aj spodne kvasené pivá.

Čím okamžite pivovar zaujal, je priestor. Keď vojdete do nádherných zachovaných tehlových budov, nájdete vo vnútri obchod s pivom, výčap a reštauráciu pre viac ako 500 ľudí. A v druhej polovici budovy aj samotný pivovar. Ak máte chuť sa dozvedieť o spôsobe varenia piva, môžete si zaplatiť prehliadku, na konci ktorej bude aj menšia ochutnávka pív.

(zdroj: Peter Nagy)

V čase okolo obeda bol priestor poloprázdny. Výčapník nás ubezpečil, že aj v ten večer je polovica miest zarezervovaných.

Prekvapilo nás, koľko pív majú non-stop na výčape. Išlo o desiatky pivných špeciálov, z ktorých každý mal vlastný kohút a páku. Ako vôbec výčapník vie, za ktorý má potiahnuť? Údajne sa to musia učiť naspamäť.

Museli sme hlavne ochutnať pivo, ktoré nechajú zrieť v sudoch po whiskey a bourbone. Predstavte si silné čierne pivo s viac než desiatimi percentmi alkoholu a s vôňou bourbonu. Chuť bola intenzívna, ale pivo sladké a iba s minimom horkosti. Nečudo, že malé pivo tu znamená iba 0,15l. Bohato to stačilo.

Nábytok z IKEA by ste v nich hľadali márne, ale bicykel vašej babičky by ste možno objavili prilepený na strope. "Hipsterské" podniky sú charakterizované modernými interiérmi, s o niečo prívetivejšou obsluhou a často jedlom z kvalitných surovín miesto polotovarov.

Schwartzwaldstuben

Web: http://www.schwarzwaldstuben-berlin.com

Príjemne nás prekvapilo: výborný bravčový rezeň so štuchanými zemiakmi

Odporúčame pre: ľudí, ktorí si potrpia na pekný priestor a kvalitné jedlo

Nachádza sa v centrálnej časti Berlína - Mitte. Od Brandenburskej brány, aj od Alexander Platz je to 20 minút pešo.

(zdroj: Peter Nagy)

Keď vojdete dnu, hneď si všimnete medené tanky s pivom Pilsner Urquell na strope. Každá stolička bola iného dizajnu, na stenách parohy a za barom štítky miestnych štamgastov. Podnik sa hrdí tým, že pestuje kultúru "slow-food", čiže žiadne polotovary, všetko pripravujú síce "pomalšie" no z lokálnych potravín.

(zdroj: Peter Nagy)

Usadili sme sa a čašník sa hneď pýtal, aké pivo si dáme. Odporúčal miestne nemecké, my sme však boli zvedaví na tankovú Plzeň. Vypýtali sme si šnyty, dostali sme hladinky. Pivu chýbala rezkosť a aj poriadna mliečna pena.

"Je pozitívne, že sme dostali pivo s penou," poznamenal Václav Berka. Oproti kultúre čapovania piva v Británii je aj toto pokrok.

Vyprážaný šnicel so štuchanými zemiakmi a listovým šalátom boli však prvotriedne.

Stock & Stein

Web: https://stockundstein.eatbu.com/#!/home

Príjemne nás prekvapilo: steak na lávových kameňoch

Odporúčame pre: milovníkov skvelého mäsa

Reštaurácia sa nachádza v uličkách východného Berlína.

(zdroj: Peter Nagy)

V sobotu večer tu bez rezervácie nájdete miesto iba naozaj ťažko. Interiér kopíruje hipsterské podniky, výnimočná je miestnosť hneď oproti toaletám. Ak by ste náhodou zistili, že je toaleta obsadená, môžete si sadnúť na gauč a hrať sa hru Super Mario na starom Nintende, ktoré je tam pustené na dvadsaťročnej televízii. Naozaj kreatívne.

(zdroj: Peter Nagy)

Hlavným ťahákom podniku je okrem tankovej Plzne (na každom stole ste videli prakticky iba hladinky), je jedlo na horúcich lávových kameňoch. Na stôl dostanete jeden alebo dva kamene a kus surového mäsa - hovädzie, tuniak, alebo aké si vyberiete. Ten si potom položíte na kameň a opekáte tak dlho, ako máte chuť. Či už ste skôr na krvavšie steaky, alebo na dobre prepečené, je to len na vás. Dobrá hladinka je k tomu iba čerešnička na torte.

Štefan v podniku našiel knihu o pive Pilsner Urquell a pri listovaní objavil veľkú fotku Václava Berku. Keď prišla obsluha, opýtal sa ich s knihou v ruke:

"Viete, kto je tento pán?"

"Nie."

"Pozrite sa pred seba."

Čašníkovi skoro zabehlo.

Kohlenquelle

Web: http://kohlenquelle.de

Príjemne nás prekvapilo: Pivnica so stolným tenisom

Odporúčame pre: Skupinu kamarátov, ktorí chcú posedieť na pive

Nachádza sa v severnej časti Berlína neďaleko stanice metra U2 Schönhauser Allee.

(zdroj: Peter Nagy)

Prišli sme sem v piatok večer, takže celý podnik bol plný štýlovo oblečených dvadsiatnikov. Okolo baru bol nátresk, na stoloch lístky s rezerváciami, takže sme si vypýtali pivo a išli do pivnice.

(zdroj: Peter Nagy)

Dostali sme sa do štýlového priestoru s tehlovými stenami, vlastným výčapom a stolným tenisom. Kedysi možno tento priestor slúžil ako sklad uhlia, podľa názvu podniku. V niektoré večery tu určite robia aj koncerty pre lokálne kapely na malom pódiu.

Na výčape nájdete okrem tankovej Plzne aj viacero lokálnych značiek. Taktiež varia a špecializujú sa na lokálnu kuchyňu, ako napr. syrové špecle.

Zum böhmischen Dorf

Web: https://www.zumböhmischendorf.de

Príjemne nás prekvapilo: Klubová atmosféra

Odporúčame pre: Ľudí, ktorí chcú zažiť živú berlínsku klubovú atmosféru

Nachádza sa v juho-východnom Berlíne neďaleko letiska Tempelhof.

(zdroj: Peter Nagy)

"Toto je už proste klub," poznamenal Richard, keď sme vošli. Vnútri sa fajčí, sedí alebo stojí okolo vysokých stolov, dominujú červené svetlá. Je sobota večer a vnútri nátresk.

Tank s pivom Plzeň otvorili iba pred jedným dňom. Za barom výčapník čapuje jednu hladinku za druhou, nie však úplne vzorne, ale na dvakrát. Štefan a Richard krútia hlavami.

"Super podnik, žije to tu a pivo sa sem hodí. Škoda toho čapovania," povedal Štefan.

Podobná výčitka sa týka prakticky všetkých hipsterských podnikov, ktoré sme navštívili. Prostredie pekné a štýlové, jedlo kvalitné a chutné, ale spôsob čapovania piva a starostlivosť oň zaostávala. Zväčša ide o miesta, kam si radi sadnete s kamarátmi skôr na obed a kávu, ale pivo by ste si tu naozaj vychutnávali iba ťažko.

V Berlíne sídli Hertha BSC, tím, ktorý hráva v bundeslige - jednej z najkvalitnejších futbalových líg na svete. Okrem toho je v Berlíne veľa fanúšikov dobrého futbalu a bary a pivárne v meste s tým počítajú.

Olympijský štadión

Web: https://olympiastadion.berlin/en/home/

Príjemne nás prekvapilo: Architektúra a dobré pivo

Odporúčame pre: Ľudí, ktorí ešte nevideli Bundesligu a chcú túto chybu napraviť

Nachádza sa v západnej časti Berlínu.

(zdroj: Peter Nagy)

Štadión vybudovalo nacistické Nemecko pri príležitosti letných olympijských hier v roku 1936. Je to najväčší futbalový štadión v krajine, v ktorom je po rekonštrukcii z roku 2004 takmer 75 000 miest. Uvidieť štadión je zážitok - megalomanská architektúra po vzore rímskeho kolosea privádza do úžasu.

(zdroj: Peter Nagy)

Aké pivo dostanete, keď idete na futbal na olympijský štadión?

"Neuráža ma takéto pivo a dokonca ho mám aj rád," povedal Václav Berka.

Svetlé výčapné pivo Berliner Kindl chutilo a to aj keď sa vonku teploty blížili k nule a masovo ho čapovali do plastových pohárov. Bolo to príjemné prekvapenie, aj keď očakávania neboli nastavené vysoko.

FC Magnet

Web: http://fcmagnetbar.de

Príjemne nás prekvapilo: Výborná Plzeň

Odporúčame pre: Milovníkov piva a futbalu

Nachádza sa v strede Berlína, neďaleko metra U8 Rosenthaler Platz.

(zdroj: Peter Nagy)

Večer, keď sme tam prišli, práve hralo Atlético Madrid proti FC Barcelona, takže ľudia primárne pozerali futbal. Bar bol tak plný, že sa nám podarilo nájsť voľné miesto na státie iba hneď pri výčapníkoch.

Vypýtali sme si tri hladinky. Trochu nás sklamalo, že ho čapovali nie plzenským, ale medzinárodným spôsobom - nadvakrát, čiže najprv pivo, potom pena.

Chuťovo bolo pivo v poriadku, takže sme si o chvíľu pýtali aj druhé. Zápas pomaly končil, paradoxne však ľudia neodchádzali, ale začali pribúdať. Večer sa mal hrať ďalší zápas, ešte populárnejší, takže výčapníci mali čo robiť.

Zhodnotené

Pivnú kultúru v Berlíne charakterizuje jej rôznorodosť.

Nájdete tu nádherne načapované hladinky z rúk ľudí, pre ktorých je pivo vášeň. Ale nájdete tu aj pivo, ktoré je skôr v roli doplnkového sortimentu k podávanému jedlu.

Nájdete tu výber všetkých možných druhov a typov pív z remeselných pivovarov. A prekvapia vás aj takými druhmi, o ktorých ste ani nevedeli, že by mohli existovať (ako pivo, ktoré leží v sudoch po whiskey či bourbone).

A v poslednom rade v Berlíne nájdete pivo hlavne ako nápoj, ktorý ľudia pijú radi a často. No možno si úplne neuvedomujú, že čapovanie nie je len potiahnutí páky a chuť piva sa rodí tak v pivovare, ako aj za výčapom.

Lebo síce sládok pivo varí, ale výčapník ho robí. Okrem piva by sme mohli do Nemecka vyexportovať aj toto motto.

Tento článok vám prináša Pilsner Urquell.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.