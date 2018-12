Parlament schválil zákon roka, budúci rok bude vyrovnaný rozpočet

Pôvodne sa rátalo s deficitom 0,1 percenta.

5. dec 2018 o 11:16 (aktualizované 5. dec 2018 o 12:49) Martina Raábová, TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovensko bude budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Parlament schválil v stredu návrh rozpočtu s deficitom 0,0 percenta, čo znamená, že štát neminie viac, ako dosiahne na svojich príjmoch.

Za návrh rozpočtu na budúci rok hlasovalo 79 poslancov zo 142 prítomných, zvyšných 63 bolo proti.

Pôvodný návrh rozpočtu, ktorý zverejnilo ministerstvo financií začiatkom októbra, počítal budúci rok s deficitom 0,1 percenta HDP a v roku 2020 s nulovým deficitom.

Koncom novembra premiér Peter Pellegrini (Smer) oznámil, že Slovensko musí byť ambiciózne a preto minister financií Peter Kažimír (Smer) predložil pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúce návrhy

Prijatím pozmeňujúceho návrhu z finančného výboru sa však upravil schodok rozpočtu tak, aby sa dosiahlo v roku 2019 vyrovnané hospodárenie.

Konkrétne sa výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa znížili o 96,89 milióna eur. Celkové príjmy aj výdavky verejnej správy tak majú v budúcom roku dosiahnuť rovnakú sumu 37,161 miliardy eur.

Prešli aj ďalšie dva koaličné pozmeňujúce návrhy.

V prvom návrhu poslanca za Smer Ladislava Kamenického sa z rozpočtových rezerv zabezpečilo 50 miliónov eur na financovanie zdravotníctva cez poistencov štátu a v druhom, ktorý predložil poslanec za SNS Radovan Baláž, sa rovnako z rezerv vyčleňuje 50 miliónov eur pre kapitolu pôdohospodárstva.

Tento návrh reaguje na úpravy v návrhu na odvod obchodných reťazcov, po ktorých bude výnos z odvodu nižší, ako sa pôvodne plánovalo.

Opozičné pozmeňujúce návrhy týkajúce sa dofinancovania asistentov učiteľov, zariadení sociálnych služieb, údržby a opravy ciest prvej triedy či Slovákov žijúcich v zahraničí, v pléne neprešli.

Prognóza

Rozpočet je postavený na oficiálnej makroprognóze, podľa ktorej hospodárstvo Slovenska v budúcom roku porastie o 4,5 percenta, keď sa očakáva opätovné zrýchlenie exportu vďaka nábehu novej produkcie a zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch.

Vznikať by mali ďalšie desaťtisíce pracovných miest, miera nezamestnanosti by mala prepisovať nové historické minimá a do roku 2021 klesnúť pod šesť percent. Nominálne mzdy by mali v budúcom roku rásť vyše šesťpercentným tempom.

Zapracovali väčšinu vládnych opatrení

V rozpočte je pritom zahrnutá aj väčšina vládnych opatrení.

Zapracovaný je aj zatiaľ návrh na zavedenie odvodu pre obchodné reťazce, ale tiež zmeny v registračných pokladniach či spotrebnej dani z minerálnych olejov.

V návrhu je tiež zabezpečené krytie 10-percentného rastu miezd, ako aj ďalších dohôd týkajúcich sa zvyšovania platov vo verejnej správe.

Rezervy

Na krytie dopadu prípadných ďalších legislatívnych opatrení je v rozpočte zahrnutá rezerva 400 miliónov eur. Zahŕňať má napríklad vplyv zavedenia bezplatného stravovania na školách, rekreačných šekov, zvýšeného vianočného príspevku, zvýšeného daňového bonusu či zníženej sadzby DPH na ubytovanie.

Súčasťou návrhu sú však aj ďalšie rezervy. Pre rok 2019 sa totiž počíta s rezervou na prípadné investície a infraštruktúrne projekty.

Ďalšiu rezervu na nasledujúce roky rezort financií nazval Rezerva na vývoj ekonomického cyklu a opisuje ju ako nealokované zdroje v rámci priestoru, ktorý vytvára fiškálny rámec. Ide o sumu 180 miliónov eur pre rok 2020 a 500 miliónov eur pre rok 2021.