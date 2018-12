Vlaky budú jazdiť po novom, cesta medzi Bratislavou a Košicami sa skráti

Ako sa zmení cestovný poriadok?

4. dec 2018 o 12:33 Marek Poracký

Už zajtra 5. decembra čitatelia denníka SME nájdu grafikon vlakov na rok 2019 na stánkoch spolu s denníkom SME.

BRATISLAVA. Vlaky na železniciach budú od nedele jazdiť po novom. Štátna Železničná spoločnosť Slovensko po roku opäť zásadným spôsobom mení svoj cestovný poriadok.

Na severnej trase medzi Bratislavou a Košicami by sa mal čas jazdy IC vlakov a rýchlikov skrátiť. IC vlaky by po novom mali jazdiť rýchlejšie o dve až sedem minút rýchlejšie.

Najrýchlejší vlak IC 45 zvládne túto trasu za štyri hodiny a 36 minút ostatné vlaky InterCity prejdú túto trasu za maximálne štyri hodiny a 50 minút.

Rýchlejšie rýchliky

Aj budúci rok bude jazdiť vlak medzi Košicami a Viedňou. Z Košíc bude vyrážať vlak tesne po siedmej hodine ráno, do Viedne dorazí tesne pred pol druhou popoludní.

Z Viedne vyrazí o 14.37, do Košíc by mal prísť o 20.42. Vlaky budú zastavovať aj na bratislavskom Novom meste a Petržalke.

Okrem IC vlakov budú jazdiť rýchlejšie aj rýchliky na tej istej trati.

V porovnaní so súčasným stavom by sa cesta z Bratislavy do Košíc mala zrýchliť o desať minút. Kým doteraz jazdili päť hodín 50 minút, teraz budú jazdiť päť hodín 40 minút.

"Na trase Bratislava – Košice pôjde rýchlejšie 19 vlakov a na trase Bratislava – Žilina až 21 vlakov," konštatoval generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký.

Na železničné trate od januára pribudnú vlaky aj medzi Zvolenom a Šahmi. Celkovo pôjde o 20 nových spojov, ktoré budú určené najmä školopovinným deťom a pracujúcim.

Okrem toho na trati medzi Žilinou a Trenčínom by mali pridať z celkového počtu 33 spojov až na 30 jazdiť nové elektrické poschodové vlaky. V polovici budúceho roka by mali zas v okolí Zvolena pribudnúť nové motorové vlaky.

Pribudne spojenie medzi Bratislavou a Zürichom

Na Slovensku by vôbec po prvý krát malo byť aj priame neprestupné spojenie medzi Bratislavou s Zürichom.

Nový pár vysokorýchlostných vlakov Railjet xpress bude premávať na linke Bratislava, Hlavná stanica – Wien Hauptbahnof – Salzburg – Innsbruck – Zürich.

Na linke medzi Košicami a Prahou pribudne nový posilový pár vlakov. Vlak Pendolino bude z Prahy do Košíc premávať v piatky popoludní.