Na prehliadku berlínskeho bytu chodia stovky záujemcov

Záujemci píšu motivačné listy a prikladajú svoje fotky, aby zaujali.

22. nov 2018 o 11:37 ČTK

BERLÍN. Nájsť si v širšom centre nemeckej metropoly byt na prenájom je pre rad ľudí prakticky neriešiteľným problémom.

Kvôli prudko rastúcim cenám nájmov a všeobecnému nedostatku bytov často mesiace strávia starostlivým sledovaním inzercie, návštevami nehnuteľností, na ktoré sa v rovnaký deň prišli pozrieť aj stovky ďalších ľudí, alebo písaním motivačných listov v snahe zaujať prenajímateľa.

Ani to ale nemusí stačiť.

Stovky ľudí na jednej prehliadke bytu

"Na jednej prehliadke so mnou bolo najmenej sto ďalších ľudí. Ich rad sa tiahol od bytu, cez schodisko a vnútorný dvor až ku vchodu do domu. Navyše ďalší stále prichádzali," vykresľuje jeden zo svojich zážitkov pri hľadaní bytu v Berlíne študent Aleph Niemeier.

Podobnú skúsenosť pritom rozhodne nemá len on sám, obrovský nával záujemcov je pri prehliadkach bytov na prenájom skôr pravidlom ako výnimkou.

Niekedy ich prídu aj dve stovky a niekedy od nich makléri chcú poplatok už len za to, že si vôbec môžu byt prezrieť.

"Je to absurdné, človek tam stojí a vlastne vie, že z toho nič nebude, ale napriek tomu nechce opustiť nádej, že by to predsa len mohlo vyjsť," hovorí Aleph, ktorý sa do Berlína pred pár mesiacmi presťahoval z Mníchova.

"Keď už tam ste, tak aspoň odovzdáte svoje podklady," podotýka.

Doklady a ešte viac dokladov

Keď hovorí o podkladoch, má na mysli celú zložku dokumentov, ktorá má jednotlivým záujemcom zvýšiť šance na získanie prenájmu.

"Zložka, ktorú som so sebou nosil, bola prinajmenšom tak tučná, ako keby som sa uchádzal o prácu. Chcú samozrejme doklad o príjme, najmenej z posledných troch mesiacov, ďalej potvrdenie o tom, že človek nič nedlhuje, ideálne tiež potvrdenie od predchádzajúceho prenajímateľa, že dotyčný vždy včas hradil nájom, "opisuje.

Pretože dvadsaťosemročný Aleph doteraz býval u rodičov v bavorskej metropole, musel požiadať svojho otca, aby mu dal potvrdenie, že vždy riadne platil nájom.

Kto si a ako vyzeráš

"Neskôr som prišiel aj na to, že si mnoho ľudí želá, aby človek napísal list, v ktorom sa osobne predstaví a doplní to fotkou. Ten som potom tiež do zložky začal pridávať," hovorí.

Aby nepremeškal žiadnu zaujímavú ponuku, nechal si posielať správy o novo dostupných bytoch do e-mailu a na tie zaujímavé obratom odpovedal.

"U niekoľkých bytov som sa aj tak vôbec nedostal na prehliadku, povedali mi, že už sa niekto našiel," hovorí.

Na návšteve rôznych nehnuteľností bol nakoniec počas troch mesiacov hľadania asi 20-krát.

Absurdné situácie

Rad známych ho v tej dobe - v ktorej, ako hovorí, narazil občas aj na dobre organizované prehliadky - odrádzala od snahy nájsť si samostatný jednoizbový byt s tým, že je už tak dosť ťažké uspieť pri hľadaní jednej izby v zdieľanom byte.

Aleph, ktorý nechcel bývať na niektorom z okrajov Berlína, kde sa aj dnes dajú nájsť lacnejšie byty, ale vytrval a nakoniec sa mu podarilo prenajať si jednoizbový byt s kuchyňou v štvrti Wedding, ktorá leží severozápadne od centra mesta.

Za 53 metrov štvorcových tam mesačne platí 725 eur.

"V každom prípade to bolo náročné hľadanie. Zároveň to ale bolo zaujímavé, pretože to sú často skutočne absurdné situácie," dodáva.