Fico rozmýšľa, ako okresať peniaze mimovládkam

Keby dali ľudia dve percentá z daní rodičom, poslali by im desať eur.

21. nov 2018 o 18:17 Marek Poracký

BRATISLAVA. V čase, keď stále zostruje vyjadrenia na adresu mimovládnych organizácií, Robert Fico (Smer) zároveň vyhlásil, že by chcel siahnuť na ich financovanie. Vyjadril sa tak v októbrovom rozhovore pre český týždenník Echo24.

"Dnes môžete dať na Slovensku dve percentá zo svojich príjmov neziskovým organizáciám a znížiť si o to dane. Veľmi sa to nevyužíva. Chcel by som to rozšíriť na možnosť, aby tie dve percentá mohli dať ľudia svojim rodičom," povedal Fico v rozhovore.

Možnosť znížiť si dane o peniaze venované neziskovým organizáciám na Slovensku neexistuje. Ľudia aj firmy však môžu určiť, ktorej mimovládnej organizácii má štát poukázať dve percentá z daní, ktoré platia.

Vlani takto mohli ľudia poslať peniaze viac ako 14-tisíc mimovládnym organizáciám, využilo to asi 800-tisíc obyvateľov Slovenska.

Mimovládne organizácie tak získali približne 35 miliónov eur.

Systém sa naposledy upravoval v roku 2015. Minister financií Peter Kažimír (Smer) sa vtedy na jeho súčasnom fungovaní dohodol s neziskovými organizáciami. Súčasťou dohody bolo aj to, že sa pravidlá v najbližších rokoch meniť nebudú.

Ak by mohli peniaze z dvoch percent daní získať rodičia, ako o tom hovorí Fico, ročne by im na účet od jedného dieťaťa s priemernou mzdou pribudlo okolo desať eur.