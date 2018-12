Ako sa zmení mapa súdov: rozvody a deti ostanú všade

Najbližší zásah do súdnej mapy príde už o rok, zmení sa obchodný register.

5. dec 2018 o 10:48 Adam Valček

Na Slovensku je 54 okresných súdov a všetky robia všetko. To by sa mohlo výrazne zmeniť. Napríklad obchodnoprávna agenda, teda spory medzi dvomi podnikateľmi, by sa mohli vyčleniť iba na jeden okresný súd v kraji. Na všetkých okresných súdoch by mala zostať civilná a poručnícka agenda.

Ide napríklad o spory medzi susedmi alebo žaloby, ktorými sa operátor alebo banka domáha zaplatenia dlžnej faktúry alebo úveru. V poručníckej agende sa rozhoduje o rozvodoch, výživnom či styku rodičov s dieťaťom.

Nič nie je rozhodnuté

Takéto prekreslenie mapy súdov na Slovensku naznačujú priebežné výsledky auditu Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v auguste. Na jeden okresný súd v kraji by sa podľa nich vyčlenili aj trestné prípady.

Zmeny by sa dotkli aj ôsmich krajských súdov, nie všetky by rozhodovali napríklad správne prípady. Ide o žaloby proti nezákonným rozhodnutiam úradov, ale tiež o spory o dôchodok či iné dávky zo Sociálnej poisťovne.