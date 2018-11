Ako sa eseťákom pokúsili ukradnúť hotel Carlton (rozhovor)

Podnikatelia Rudolf Hrubý, Maroš Grund a Erik Mikurčík v roku 2016 kúpili hotel Carlton, jeden z najluxusnejších a najdrahších hotelov v Bratislave, spolu s priľahlou kancelárskou budovou Savoy a pozemkami.

Hrubý v roku 1992 spoluzakladal celosvetovo úspešnú softvérovú spoločnosť Eset, Grund do nej prišiel v roku 1996 a bol kľúčovou postavou inovácií antivírusu NOD; obaja patria medzi tridsať najbohatších Slovákov podľa časopisu Forbes.

Pri nákupe nehnuteľností na Hviezdoslavovom námestí im asistoval majiteľ bratislavskej realitnej kancelárie Arthur Erik Mikurčík. Vďaka tomu mal obchodný podiel vo firme ADS Property, ktorá je jediným vlastníkom spoločnosti Carlton Property – vlastníka hotela, kancelárií a pozemkov.

Vlani, rok po kúpe nehnuteľností, Hrubý a Grund zistili, že Mikurčík ich podviedol. Nehnuteľnosti sa pokúsil vytunelovať – previesť ich na vlastnú firmu za zlomok ich hodnoty bez ich vedomia. Aby sa neskôr vyhol trestnému stíhaniu, pokúsil sa ich vytlačiť z firmy ADS Property, cez ktorú nehnuteľnosti spoločne všetci traja kúpili.

Mikurčík spolu s manželkou Zuzanou Kalmanovou sú v prípade právoplatne obvinení v súvislosti s tunelovaním Carltonu. V prípade sa vedie vyše tridsať civilných, správnych a trestných konaní.

Spolumajiteľov Esetu zastupuje advokátska kancelária Relevans. Jej riadiaci partner ALEXANDER KADELA pre magazín PRÁVO vysvetľuje, ako Mikurčík postupoval pri tunelovaní Carltonu a ako mu v tom nakoniec zabránili.

Známa je fotografia z roku 2016, kde páni Hrubý, Grund a Mikurčík pózujú vysmiati pred hotelom Carlton s jeho bývalými vlastníkmi. Po roku sa ukázalo, že pán Mikurčík svojich obchodných partnerov v podstate podviedol. Čo sa stalo?

Pre nás najpodstatnejší krok nastal už 28. marca 2017, keď Mikurčík ako konateľ spoločnosti Carlton Property uzatvoril kúpnu zmluvu s firmou Arthur Consulting. Je to firma, ktorú vlastní s mamou. Mikurčík sa pokúsil previesť hotel, kancelárie a pozemky v podstate na seba samého za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu podpisoval na jednej strane ako konateľ firmy Carlton Property, na druhej strane ako konateľ Arthur Consulting. Prevod hotela považujeme za nezákonný a neoprávnený.

Prečo?

Obchodný zákonník prikazuje každému konateľovi správať sa tak, aby to bolo v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. V trestnom konaní argumentujeme, že prevodom nehnuteľností sa Mikurčík pokúsil spoločnosť Carlton Property a jej spoločníka (ADS Property, pozn. red.) poškodiť, pripraviť ju o najhodnotnejší majetok.

Potreboval pán Mikurčík ako konateľ Carlton Property aj nejaké špeciálne povolenie na prevod hotela, kancelárií a pozemkov?

Áno, potreboval. V spoločenskej zmluve Carlton Property bolo dohodnuté, že na akýkoľvek prevod nehnuteľností bol potrebný predchádzajúci súhlas ADS Property a Mikurčík ho nemal. Vzťahy boli nastavené tak, že ADS Property mala troch konateľov, pánov Hrubého a Grunda, a Mikurčíka. Za spoločnosť museli konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Bez pánov Hrubého alebo Grunda to teda nešlo. Mikurčík však pred nimi zamýšľaný prevod zatajil a pravidlá nedodržal, pretože vedel, že takýto súhlas by od nich nikdy nedostal.

“ Mikurčík sa pokúsil previesť hotel, kancelárie a pozemky v podstate na seba samého za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu podpisoval sám so sebou. „ Alexander Kadela

Tvrdíte, že hotel sa pokúsil previesť za nápadne nevýhodných podmienok. Čo to znamená?

Sú to extrémne nevýhodné podmienky, ktoré sa vymykajú akémukoľvek štandardu. Mikurčík sa v podstate sám so sebou dohodol, že jeho firma Arthur Consulting za hotel, kancelárie a pozemky zaplatí 19,5 milióna eur plus DPH postupne počas dvadsiatich rokov. Išlo o veľmi nízku cenu.

Mikurčík navyše nedohodol žiadne zabezpečenie, aby firma Arthur Consulting peniaze skutočne zaplatila. Ak by sa stala vlastníkom nehnuteľností, mohla ich hneď nasledujúci deň ďalej prevádzať, hoci nezaplatila nič z kúpnej ceny.

Ak sa pozriem na peňažné toky z predávaných nehnuteľností, tak 20 miliónov eur sa dá za dvadsať rokov ľahko splatiť z výnosov hotela a kancelárií, a Mikurčík by teda nemusel zaplatiť ani euro z vlastných peňazí. Neskôr uzatvoril dodatok ku kúpnej zmluve a kúpnu cenu znížil na 15,5 milióna eur plus DPH a zmenil jej splatnosť, zrušil postupné uhrádzanie v splátkach a dohodol sa sám so sebou, že cenu zaplatí jednorazovo do deviatich rokov.

Aká je skutočná hodnota nehnuteľností?