Na stavbu mosta cez Dunaj použijú jednu z najväčších skruží na svete

Hmotnosť konštrukcie je 1 200 ton.

16. nov 2018 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Na výstavbu nového mosta cez Dunaj na budúcom juhovýchodnom obchvate Bratislavy na diaľnici D4 použijú stavbári dve veľké výsuvné skruže.

Ide o jedny z najväčších takýchto oceľových konštrukcií na svete s hmotnosťou každej 1 200 ton a dĺžkou 140 metrov.

Doviezlo ju šesťdesiat kamiónov

Na stavenisku šiesteho dunajského mosta v hlavnom meste v rámci PPP projektu pre úseky D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever - Bratislava, Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 59 kilometrov je zatiaľ pripravená jedna skruž.

Prečítajte si tiež: Výstavba R7 napreduje rýchlejšie ako obchvat na diaľnici D4

"Ide o jednu z najväčších oceľových skruží vôbec na svete. Na stavbe budú dve takéto skruže, bude sa začínať z oboch strán, čiže z východného (ľavého) aj zo západného (pravého) brehu," informoval priamo na stavenisku budúceho mosta cez Dunaj Michal Lešňovský, zástupca koncesionára projektu Zero Bypass Limited okolo španielskej spoločnosti Cintra.

Príprava skruže trvala dva mesiace, doviezlo ju zhruba šesťdesiat kamiónov.

Hlavným zhotoviteľom stavby D4 a R7 je spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., jej spoločníkmi sú španielsky Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau.

Pracovať so skružou budú v najbližších dňoch

Práve v týchto dňoch je plánovaný prvý výsuv skruže na miesto, kde sa bude spájať viac-menej s debnením. Bude s ňou možné vybudovať naraz mostné pole v dĺžke 70 metrov.

"Tento výsuv by mal trvať zhruba jeden až dva dni, potom príde k spojeniu debnenia so skružou. To by nám malo trvať zruba tri týždne, následne bude technológia pripravená a môžeme začať realizovať samotnú konštrukciu mosta," priblížil Lešňovský.

Čakajú na povolenia

Koncesionár, resp.zhotoviteľ ešte čakajú na dodatočné stavebné povolenia zahŕňajúce zmeny riešenia mosta a iných objektov stavby.

Zatiaľ môžu vykonávať práce iba na objektoch s platným stavebným povolením. Rokovania stále trvajú, nedávno prebehol aj štátny stavebný dohľad na stavbe mosta.

"Čakáme na rozhodnutie, koncesionár má za to, že splnil všetky zákonné podmienky pre realizáciu projektu. Dúfame, že rozhodnutie bude v náš prospech. Momentálne sa realizujú práce súvisiace práve s technológiou a prípravou pre samotný most," povedal Lešňovský.



Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd) uviedol, že koncesionár na základe zmluvy môže robiť určité zmeny, musia však vyhovovať normám.

"Môžu stavať len to, na čo majú stavebné povolenie. Čakajú na ďalšie stavebné povolenie, ktoré má byť právoplatné do dvoch týždňov. Banka ich nebude financovať dovtedy, kým nebudú mať právoplatné stavebné povolenie," povedal Érsek.



Zástupca koncesionára potvrdil, že realizujú práce, na ktoré majú platné stavebné povolenie, pričom zmeny môžu byť povolené v novom konaní.

"Ešte stále bežia aj ďalšie zmenové konania. Zmeny sú predložené na stavebný úrad a čakáme na rozhodnutie," uviedol Lešňovský s tým, že v prípade stavby mosta uskutočnili geodetický prieskum a práce súvisiace s technológiou.

Petícia vodákov za nezávislú expertízu

Prečítajte si tiež: Vodáci spochybňujú bezpečnosť pilierov mosta cez Dunaj

V Dunaji urobili dočasné konštrukcie, hydrogeologický prieskum, ako aj simulácie a testovanie navrhnutej konštrukcie.

Asociácia bratislavských vodáckych klubov doručila začiatkom novembra na Ministerstvo dopravy a výstavby petíciu s podpismi vyše 2 200 občanov.

Vyzvali v nej k okamžitému zastaveniu prác na stavbe mosta cez Dunaj dovtedy, kým zhotoviteľ nepreukáže bezpečnosť riešenia mostných pilierov nezávislou expertnou skupinou a neprijmú sa opatrenia na elimináciu rizík pre ľudí.