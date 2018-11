Érsek: Národné aerolínie zrejme nebudú

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V okolí Bratislavy sa v rámci PPP projektu stavia zhruba 60 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Zmluvu s konzorciom okolo španielskej spoločnosti Cintra štát podpísal v roku 2016 s tým, že autostrády sa postavia do roku 2020.

Ministerstvo dopravypriznáva, že termín sa nestihne. Mešká nielen štát, ale aj samotný zhotoviteľ. Dokedy sa teda tieto autostrády postavia? Aj na túto otázku odpovedá v rozhovore pre SME minister dopravy ÁRPÁD ÉRSEK z Mosta-Hídu.

Na bežné opravy viac ako troch tisíc kilometrov ciest prvých tried má na budúci rok ísť opäť 40 miliónov eur. Budú vodiči frustrovaní z výtlkov?

"Ťažko povedať. Čo vieme, to opravíme. Nie je to však jednoduché. Kým sa do toho pustíme, musíme stavbu naprojektovať, mať stavebné povolenie, ale aj stavebnú firmu."

Nie je 40 miliónov málo?

"V opravách ciest nie je systém. Chceme ho vybudovať, aby sme vedeli, koľko peňazí pôjde na údržbu ciest prvej triedy."

Rozpočet na bežnú údržbu ciest sa za posledné roky nemení.

Kto je Árpád Érsek Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu na UK v Bratislave;

ministrom dopravy je od augusta 2016;

bol štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy za vlády Ivety Radičovej, ale aj keď bol ministrom dopravy Roman Brecely;

počas jednofarebnej vlády Smeru bol poslancom parlamentu;

je členom strany Most-Híd.

"V priebehu roka rozpočet priebežne zvyšujeme - tento rok to bolo o vyše 30 miliónov eur na základe dohody s ministerstvom financií. Navyše, slovenská správa ciest má peniaze aj z eurofondov."

Tie nemôžete použiť na výmenu asfaltu.

"Áno, eurofondy sa dajú použiť len na zvýšenie bezpečnosti. Bežná údržba sa musí dostať do stavu, keď budeme cesty vedieť opravovať priebežne, a nie až vtedy, keď sú v havarijnom stave, ako sa to stáva pri mostoch."

Oprava mosta v Podbieli stála vyše šesť miliónov eur. Ak by sa opravil skôr, vyšlo by to podľa Igora Janckulíka (bývalého splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty, pozn. red.) na pol milióna eur.

"Pán Janckulík má možno pravdu, ale teraz sa to nedá jednoznačne povedať. Niekedy si polievku prihrievajú aj starostovia, ktorí chcú okamžite vyhlásiť havarijný stav, no napokon sa ukáže, že to tak nie je. V reálnom havarijnom stave je len niekoľko mostov."