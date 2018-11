Na trh práce vstupujú nové generácie, mileniáli chcú viac slobody

Na trhu práce sú štyri generácie.

9. nov 2018 o 13:46 Jana Liptáková

Najmladšia generácia prináša nové prístupy na trh práce, zároveň s novými požiadavkami.

To platí o generácii Y alebo mileniáloch, ktorí už sú na pracovnom trhu, ale aj o generácii Z, ktorá naň práve prichádza. Firmy by sa mali na to pripraviť, varujú personalisti.

Na rozdiel od svojich predchodcov vedia, čo chcú, a tiež aj to, ako si to aj vypýtať, hovorí o generácii mileniálov Katarína Polakovičová, výskumná konzultantka pre Amrop, pričom dodáva, že chcú najmä väčšiu voľnosť pri výkone práce a viac času na svoje záľuby, priateľov a rodinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Problémom je, že nie všetci zamestnávatelia sú ochotní rešpektovať ich požiadavky. V ostrom boji o talenty to však skôr či neskôr budú musieť urobiť, ak chcú šikovných ľudí získať a udržať."

Štatistici naznačujú, že generácie Y a Z, teda tie narodené od polovice 90. rokov do polovice prvého desaťročia nového milénia, budú koncom roka 2020 tvoriť polovicu pracovnej sily na Slovensku.

Generácie na trhu