Najprv boli sirupy a džemy. Levanduľu zo Záhoria spojili s vínom

Levanduľa sa hodí skoro do všetkého.

9. nov 2018 o 13:50 Diana Schniererová

Má drobné fialovo-modré kvietky na striebristej stonke, nádherne vonia a hodí sa takmer do všetkého.

Do sirupov, do koláčov, ale aj do vína. Levanduľové vyrába malá firma zo Záhoria v spolupráci s vinárstvom z Limbachu.

Klasika v podobe vrecúšok a dekorácií zo sušenej levandule je fajn. Trojica nadšencov, ktorí už štyri roky pestujú levanduľu na Záhorí, však chcela vyskúšať aj iné spôsoby jej použitia.

"Na začiatku sme testovali rôzne druhy spracovania a zužitkovania levandule. Výsledkom bol prvý recept na domáci levanduľový sirup, ktorý je dodnes naším najobľúbenejším a druhým najpredávanejším produktom," rozpráva spolumajiteľka firmy Levanduland Tatiana Slobodová.

Po sirupe a džemoch prišiel nápad pridávať levanduľu aj do vína. Realizácia tohto nápadu stála a padala na vinárstve, ktoré by do tohto "bláznivého" experimentu išlo.

"Nakoniec sme jedného nadšenca našli v Limbachu. Vinárstvo Víno Jano sa s nami pustilo do skúšania a testovania," opisuje pestovateľka levandule.

To však ešte ani zďaleka nebol koniec cesty k levanduľovému vínu. "Vedeli sme, že chceme víno biele a ružové. Vedeli sme, že by malo byť určite šumivé, prípadne perlivé, niečo na spôsob frizzante."