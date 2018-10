Advokát Pala: V slušnej krajine nemajú zmenky, čo robiť

Radovan Pala navrhuje, aby štát obmedzil zmenky a nariadil ich register.

22. okt 2018 o 10:59 Zuzana Kovačič Hanzelová, DOROTA VLNOVÁ

V slušnej a modernej spoločnosti nemajú zmenky opodstatnenie, hovorí advokát Taylor Wessing Radovan Pala.

V budúcnosti by sa potom nemohlo stávať, že sa po dvadsiatich rokoch objaví zmenka, ako pri kauze Markíza, kde si pohľadávku nárokuje Marian Kočner. Každá zmenka by totiž musela byť v deň uzatvorenia zaregistrovaná, inak by bola neplatná. Používať zmenky je podľa advokáta Palu, ako by sme v dnešnej dobe používali namiesto auta, koč s koňmi.

Viac v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.