Apple varuje pred clami, Trump odporúča presun výroby do USA

Americké clá by sa podľa vyjadrení Applu dotkli viacerých výrobkov.

9. sep 2018 o 11:34 ČTK

NEW YORK. Navrhované americké clá na čínsky tovar zasiahnu širokú škálu produktov firmy Apple vyrábaných v Číne, vrátane hodiniek Apple Watch.

Clá firmu znevýhodnia na trhu a zaťažia amerických spotrebiteľov. Americký technologický gigant to uviedol v liste, ktorý odovzdal úradom Spojených štátov v rámci verejného pripomienkovania návrhu prezidenta Donalda Trumpa na zavedenie ciel.

Trump v sobotu firmu vyzval, aby sa novým clám vyhla presunom výroby do USA. "Ceny Applu by sa mohli zvýšiť kvôli rozsiahlym clám, ktoré možno uvalím na Čínu. Je tu však jednoduché riešenie, ktoré by znamenalo nulovú daň a dokonca daňové zvýhodnenie. Vyrábajte svoje produkty v Spojených štátoch namiesto v Číne. Začnite teraz stavať nové továrne," napísal Trump na svojom twitterovom účte.

Zvažované americké clá v celkovej ročnej hodnote 200 miliárd dolárov by sa podľa vyjadrení Applu dotkli napríklad jeho bezdrôtových slúchadiel AirPods, niektorých typov slúchadiel Beats a reproduktora HomePod. Postihli by aj príslušenstvo k počítačom, ako sú napríklad myši alebo klávesnice, či kožené kryty pre telefóny iPhone a tablety iPad.

List odovzdaný úradom v stredu ale neuvádza, že by clo mohlo zasiahnuť aj samotný vlajkový výrobok Applu - smartphone iPhone. Ten sa v uplynulom fiškálnom roku podieľal na celkových tržbách firmy zhruba dvoma tretinami.

Apple vlani utŕžil 229 miliárd dolárov. "Všeobecnejšie clá povedú k vyšším cenám pre spotrebiteľov v Spojených štátoch, znížia celkový hospodársky rast USA a budú mať ďalšie nezamýšľané ekonomické dôsledky," uviedla firma v liste.