Brusel odhalil veľké colné podvody, Slovensko by malo zaplatiť vyše tristo miliónov eur

Zatiaľ nie je jasné, či Slovensko bude naozaj musieť platiť.

7. sep 2018 o 18:28 (aktualizované 7. sep 2018 o 19:45) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur.

Z toho približne tristo miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do Únie cez Slovensko. Vyplýva to zo zistení OLAF, o ktorých informoval Denník N.

Prečítajte si tiež: Únia v dlhodobom rozpočte navrhuje 181 miliónov eur na nový protikorupčný program

Sériu vyšetrovaní, ktoré sa týkali podhodnotenia textilu a obuvi vstupujúcich do EÚ v období rokov 2013 až 2016, uzavrel OLAF vlani.

Európskej komisii odporučil, aby pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili, aby sa clá takto krátili.

Úrad pritom vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území má do rozpočtu EÚ zaplatiť 302 miliónov eur.

Z vybraného cla odvádza každá členská krajina 75 percent, zvyšných 25 percent jej zostáva.

Eurokomisia voči Slovensku zatiaľ nekoná

Či Slovensko skutočne bude musieť platiť, v tejto chvíli nie je zrejmé.

Colné podvody sa podľa informácií Denníka N diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, pod ktorú patria aj colnice, riadil jej súčasný šéf František Imrecze. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií Dana Meager.

Daňovú a colnú sekciu v tom čase viedol ďalší neskorší viceprezident Daniel Čech.

Prečítajte si tiež: Vláda sa ohradila voči zneužívaniu eurofondov, prijala celý rad opatrení

"Finančná správa v závere roka 2017 prijala správu OLAF týkajúcu sa deklarovania nízkych hodnôt určitých druhov tovarov pri dovoze do EÚ. S prihliadnutím na nezrovnalosti, nejasnosti, rozpory a nejednoznačný výklad v jednotlivých bodoch správy, zaslala finančná správa žiadosť o odpovede na otázky týkajúce sa záverov preverovania vedeného OLAF," odpísala Denníku N jej hovorkyňa Ivana Skokanová. Úrad na tento list ešte nereagoval.

Slovenská finančná správa zároveň tvrdí, že deklarovaná suma nie je konečná, považuje jej výšku za neopodstatnenú a neoprávnenú a musí ju ešte posúdiť Európska komisia.

Publikované informácie považuje za účelové s cieľom poškodenia jej mena.

"Nie je to žiadna nová informácia. Prezident finančnej správy mal na túto tému rozhovor s Hospodárskymi novinami už vo februári tohto roka. Nie je pravda, že Slovensko musí zaplatiť 302 miliónov eur. Táto medializovaná suma nie je konečná a musí ju ešte posúdiť Európska komisia, pričom finančná správa jednoznačne považuje výšku sumy za neopodstatnenú a neoprávnenú," uviedla v stanovisku finančná správa.

"Okamžite ako sme identifikovali problémy s preclievaním a podhodnocovanim takzvaného ázijského tovaru, sme zorganizovali v roku 2014 v Trenčianskych Tepliciach stretnutie krajín V4. Na základe tejto našej iniciatívy bola prijatá Trenčianska deklarácia. V nej sme stanovili minimálne prahové hodnoty rizikových profilov. Tieto opatrenia boli veľmi účinné. Dokazuje to rapídny pokles identifikovaných strát na cle - tie postupne klesli zo 163 miliónov eur v roku 2013 na 6,9 milióna eur v 2015, 3,5 milióna eur v 2016 a na 1,3 milióna eur v 2017," doplnila v stanovisku finančná správa.

Komisia pre denník reagovala, že momentálne voči Slovensku neprebieha žiadne konanie o porušení právnych predpisov EÚ súvisiace s podhodnocovaním tovarov.

"Čo sa týka správy o vyšetrovaní OLAFu, momentálne prebieha úvodná komunikácia so slovenskou stranou o záveroch vyšetrovania. Európska komisia, najmä jej Generálne riaditeľstvo pre rozpočet, túto komunikáciu pozorne sleduje, aby v prípade potreby podnikla ďalšie potrebné kroky," uviedla v reakcii.

Prečítajte si tiež: Farmári v Bruseli svedčili o zneužívaní agrodotácií na Slovensku

O zisteniach OLAF vie aj slovenské ministerstvo financií.

"Finančná správa si od OLAF následne po obdržaní správy vyžiadala vysvetlenie k niektorým v nej zverejneným informáciám. Doteraz však toto vysvetlenie od OLAF nemá k dispozícii. Preto je nateraz predčasné vyvodzovať akékoľvek závery," reagoval tlačový odbor rezortu.

Colné podvody

Podľa európskych kriminalistov sa na podvody s textilom a obuvou využívala cesta po mori z Číny cez nemecký prístav Hamburg a v oveľa menšej miere cez iné prístavy.

Kontajnery tam prekladali na kamióny a na colné konanie ich prevážali do iných krajín Európskej únie - hlavne do Veľkej Británie, na Slovensko, do Česka, Francúzska a na Maltu.

S textilom sa podľa OLAF najviac podvádzalo vo Veľkej Británii, kde straty pre rozpočet EÚ vypočítali na 1,9 miliardy eur.