Nomináciu po kritike stiahol, šéf ÚVO navrhuje za podpredsedu opäť Bugalu

K nominácii majú viacerí výhradu.

4. sep 2018 o 18:32 SITA

BRATISLAVA. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák navrhuje za podpredsedu úradu opäť advokáta Juraja Bugalu.

Vláda by mala o jeho vymenovaní na voľné miesto vo vedení úradu rozhodnúť na najbližšom zasadnutí v stredu 5. septembra.

Nomináciu po kritike stiahol

Hlivák pred dvoma týždňami stiahol z rokovania vlády návrh na vymenovanie Bugalu pre výhrady časti médií a mimovládnych organizácií.

Tie spochybňovali jeho kandidatúru najmä pre jeho aktivity vo viacerých firmách a prepojenie na veľkopodnikateľa Ivana Kmotríka.

Predseda ÚVO po následnom stretnutí a vysvetlení pochybností považuje Bugalu naďalej za vhodného kandidáta za podpredsedu.



"Prvýkrát v takejto pozícii predkladám personálny návrh a beriem za to zodpovednosť. Cítil som potrebu, aj pre atmosféru, ktorá vznikla z mediálnych informácií, zvoliť tento postup. Požiadal som pána Bugalu, ktorý bol na dovolenke, aby sa vrátil a zaujal k tomu stanovisko," zdôvodnil Hlivák pre agentúru SITA opätovný návrh Bugalu za podpredsedu úradu.

Pripomenul verejný záväzok Bugalu, že po zvolení sa vzdá všetkých podielov v obchodných spoločnostiach nad rámec zákona, bude zverejňovať svoj majetok, aj to, ako bude hlasovať v rade, odvolacom orgáne úradu.

Pochybnosti

Hlivák povedal, že nie je Bugalov advokát, ale ako bývalý advokát poznamenal, že advokáta netreba posudzovať podľa jeho klienta.

"Pochybnosti, ktoré vznikli, sa týkajú najmä alebo iba výlučne jeho súkromnej advokátskej praxe. Či tam konal v súlade so zákonmi a poskytoval právne služby, nemá žiaden súvis s výkonom verejnej funkcie," uviedol predseda ÚVO.



"Napriek tomu sme sa dohodli a dal to do prehlásenia, že ak sa preukáže, že nekonal pri registrácii svojho klienta tak, ako ukladá zákon o registri partnerov verejného sektora, odstúpi z verejnej funkcie, ak bude do nej ustanovený," priblížil Hlivák.

Ak sa preukáže, že nie je skutočným majiteľom spoločnosti, ktorú vlastní, aj v takom prípade sa vzdá verejnej funkcie po vymenovaní.

"Pre mňa je to právna garancia," tvrdí Hlivák s tým, že po vymenovaní Bugalu povýšia tieto právne záväzky za súčasť ich dohody.

Profesionalizácia obstarávania

Šéd ÚVO, ktorý je vo funkcii takmer rok, pripomenul, že za jeden zo svojich kľúčových zámerov považuje profesionalizáciu verejného obstarávania.

Hlivák tvrdí, že keď sa zlepší kvalita verejných súťaží, tak bude menej pochybení, zodpovednejšie nakladanie s verejnými prostriedkami a do súťaží sa bude hlásiť viac podnikateľov.

"V máji som avizoval, že oslovím podnikateľov za účelom toho, aby sme zvýšili ich záujem o účasť, zvýšili podiel malých a stredných podnikateľov," dodal Hlivák.