Minúta po minúte: Testujeme, ako sa dá dostať do Bratislavy

Vodičov na cestách čakajú obmedzenia.

2. sep 2018 o 18:25 Marek Poracký

Dajte nám vedieť: Ak v pondelok cestujete do práce medzi 7:00 a 10:00 napíšte nám váš postreh na ekonomika@sme.sk, alebo web@sme.sk

Na vodičov čakajú viaceré obmedzenia.

Bratislavský kraj zmenil dopravný poriadok.

Dopravnú situáciu priamo na cestách otestujú aj reportéri denníka SME.

Dianie na cestách sledujeme minútu po minúte

07:03 Na viacerých smeroch do Bratislavy a v Bratislave vznikajú kolóny.

BRATISLAVA. Obmedzenia na diaľnici D1 od Senca do Bratislavy kvôli rozostavanej križovatke Triblavina, ako aj rozkopávky na autostráde D2 v smere na Česko, či viaceré rekonštruované cesty v hlavnom meste.

Aj s takouto situáciou sa budú musieť vysporiadať vodiči, ktorí prídu do Bratislavy po prázdninách. To im pri ceste do práce, či rozvoze detí do škôl môže spôsobiť meškanie.

Navyše, cestujúci sa budú musieť prispôsobiť novému cestovnému poriadku. Od 19. augusta ho totiž zmenil Bratislavský kraj spolu s Bratislavskou integrovanou dopravou.

Viaceré prímestské autobusy, ktoré jazdili z okolitých dedín do hlavného mesta priamo, zrušil a napojil ich na vlak. Ľudia tak po novom musia vo viacerých mestách z autobusu vystúpiť a presadnúť na vlak.

Ešte v júni však Železničná spoločnosť pridala viaceré vlaky, ktoré smerujú napríklad zo Senca do Bratislavy. Okrem hlavnej stanice cestujúci môžu využiť aj spoj, ktorý ide do Petržalky a ide cez Predmestie a Nové mesto.

Reportéri SME vyrazia viacerými spôsobmi dopravy zo Senca, Dunajskej Stredy či Stupavy, aby vyskúšali, ako vyzerá doprava v okolí hlavného mesta po začatí školského roku.