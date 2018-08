Eurokomisárka: Únia zruší clá na autá, ak Spojené štáty urobia to isté

Varovala USA pred novými clami.

30. aug 2018 o 14:52 TASR

BRUSEL. Európska únia (EÚ) je ochotná v prípade obchodnej dohody s USA úplne zrušiť clá na priemyselné výrobky, vrátane áut, uviedla komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová. Podmienkou však je, že Spojené štáty to urobia tiež.

"Sme dokonca ochotní znížiť aj clá na autá až na nulu, ak to bude obojstranné," povedala Malmströmová pred výborom Európskeho parlamentu (EP) pre obchod.

Obe strany sa aktuálne stretávajú, aby pracovali na rámci pre budúcu dohodu.

Obe strany sa aktuálne stretávajú, aby pracovali na rámci pre budúcu dohodu.

Tieto rokovania nasledujú po júlovom stretnutí šéfa Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone, ktoré zabránilo vyostreniu obchodného konfliktu medzi EÚ a USA. Trump hrozí, že zvýši clá na dovoz áut z EÚ. Predtým už uvalil clá na dovoz ocele a hliníka.

Ak by sa dospelo k rozsiahlejšej dohode, obe strany by mohli tiež nájsť spôsob, ako uľahčiť USA vývoz skvapalneného plynu do Európy, uviedla Malmströmová. To je však potrebné vyrokovať prípad od prípadu s jednotlivými členskými krajinami.

Malmströmová tiež varovala USA pred novými clami. K dosiahnutiu dohody môže byť podľa nej potrebný približne 1 rok.

Ak Spojené štáty uvalia akékoľvek nové clá, EÚ "okamžite preruší tieto rozhovory" a prijme odvetné opatrenia.