Sú naozaj papierové či bavlnené tašky ekologickejšie ako plastové?

Plastové tašky sa vyrábajú ľahko.

31. aug 2018 o 18:12 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Ak si v súčasnosti príde človek nakúpiť do jednej z predajní Yeme, možno ho prekvapí, že v predajni nenájde klasické mikroténové vrecká, do ktorých by si mohol zabaliť pečivo či zeleninu. Obchod ich úplne nahradil papierovými vreckami.

Krok má byť súčasťou väčšieho plánu, ako predajne urobiť ekologickejšími, na ktorom Yeme pracuje už rok.

A čo ďalšie obchody?

"Ponúkame kompostovateľné obaly. To sú napríklad papierové vrecká, taniere z cukrovej trstiny, fľašky alebo príbory rastlinného pôvodu. Tiež rukavice na pečivo z prírodného materiálu," približuje šéf Yeme Peter Varmuža.