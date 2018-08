Potraviny sú u nás lacné, jedny z najlacnejších v Únii

Najmenej by sme zaplatili za dovolenku v Bulharsku.

30. aug 2018 o 15:38 Michaela Štalmach Kušnírová

BRATISLAVA. Sú potraviny v našich obchodoch čoraz drahšie? A oplatí sa ísť na nákup za hranice? To sú otázky, ktoré si občas položí takmer každý Slovák.

Slovensko je siedmou najlacnejšou krajinou Európej únie - znie všeobecná odpoveď. Vyplýva to z dát za minulý rok, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat a ktoré spracovali analytici Poštovej banky.

Tí porovnali napríklad ceny potravín, oblečenia, ceny za bývanie, dopravu či ceny v hoteloch a reštauráciách.

Slovensko medzi najlacnejšími

Najlacnejšou krajinou Únie v rámci tohto porovnania je Bulharsko, kde sú

priemerné ceny o 30 percent nižšie ako u nás. V podstate všetko okrem potravín by nás tam vyšlo lacnejšie.

Dobre v rebríčku skončilo aj Slovensko, lenže pri pohľade na krajiny v našom regióne, takzvanú V4, sme naopak najdrahšou krajinou.

Spomedzi susedných krajín je najvýraznejší rozdiel medzi nami a Poľskom, kde sú priemerné ceny tovarov a služieb o 19 percent nižšie ako u nás. Ak by sme do Poľska šli nakupovať len potraviny, vyšiel by nás nákup o 28 percent lacnejšie.

Najlacnejšia dovolenka?

"Pre našincov je najlacnejšie Bulharsko. Na dovolenke v tejto destinácii zaplatíme v hoteloch a reštauráciách v priemere až o 40 percent menej ako u nás," hovorí analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Ak by sa tam Slovák rozhodol nakúpiť aj oblečenie či obuv, tak by ho nákup vyšiel o štvrtinu lacnejšie.

Vo všeobecnosti však takéto nákupy vychádzajú najlacnejšie v Turecku, ktoré síce nie je členom Únie, ale do porovnania sa dostalo. V tejto krajine by sme utratili asi len polovicu toho čo doma.

Obľúbené Chorvátsko vychádza vo všeobecnosti lacnejšie ako Slovensko. Dôvodom sú najmä nižšie náklady na bývanie.

Lenže potraviny (+ 6 percent) či alkohol (+ dve percentá) sú drahšie ako u nás.