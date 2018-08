Košikári sú na vymretie. Môžu za to aj poľské výrobky

BRATISLAVA. „Z pružného prútia upletieme kôš. Taký kôš sa ľuďom hodí na maliny, na jahody. Všetko, čo dnes nájdeš, do koša si vlož. Do koša si vlož. V zime, v lete koše pletie. Kto má taký dar? Načo hádať, veď to viete, majster košikár!“

Týmito slovami sa začínala zvučka známej československej rozprávky Polepetko, pochádzajúca z roku 1978.

Pesničku si spievame po ceste do Hlohovca za košikárom Petrom Špáčilom. Je jedným z mála majstrov, ktorí sa remeslu v súčasnosti ešte venujú profesionálne. Teda, živia sa ním.

Košík, z ktorého si kupujete pečivo

Svoj prvý kôš na huby, ktorý reálne potom aj predal, uplietol Spáčil ako desaťročný. „Otec cez prázdniny povedal, poď, naučím ťa,“ opisuje prvú skúsenosť.

Remeslo majú v rodine. Okrem otca plietla aj manželka, mama a starý otec. Práve ten ešte v 30. až 40. rokoch minulého storočia viedol veľmi úspešnú firmu, v ktorej pracovalo až 88 ľudí. Vyrábali rôzny tovar – kreslá, stoličky, skrinky, detské kočíky či stojany na kvety. Plietli aj koše pre výrobcu topánok, firmu Baťa.