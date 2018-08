Šéf Zelenej vlny: Kolóny sú mimoriadne, pomohlo by viac ohľaduplnosti

Na diaľnici budú obmedzenia.

27. aug 2018 o 18:00 Marek Poracký

Dopravné obmedzenia, spomalenie premávky, ako aj zúžené jazdné pruhy. To všetko už dnes môžu pri Triblavine zažívať motoristi. Štát tam opätovne spustil výstavbu križovatky.

„Počas jazdy v zúžených jazdných pruhoch musíme byť ešte ostražitejší ako obvykle, pretože máme veľmi málo priestoru na vyhýbacie manévre do strany,“ hovorí v rozhovore pre SME šéf Zelenej vlny ĽUBOŠ KASALA.

Na diaľnici D1 sa opäť spustila výstavba križovatky Triblavina. Čo stavebné práce na Triblavine spôsobia v doprave?

„Vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Ak sa budú tvoriť kolóny v smere do Bratislavy, bratislavský obchvat bude voľnejší, pretože autá do Bratislavy budú prichádzať pomalšie. Ak sa budú tvoriť kolóny v smere do Trnavy, bratislavský obchvat sa bude zapĺňať stojacimi autami.“

Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s výstavbou križovatky zúžila jazdné pruhy. Čo to spôsobuje u vodičov?