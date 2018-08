Z fiktívnych platieb mali profitovať aj predstavitelia platobnej agentúry

SaS podáva trestné oznámenie.

23. aug 2018 o 11:39 (aktualizované 23. aug 2018 o 14:13) SITA, TASR

Správa bola v závere doplnená o reakciu ministerstva pôdohospodárstva.

BRATISLAVA. Najvyšší súd rozhodol, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR postupovalo pri udeľovaní niektorých podpôr nesprávne a doplatili na to farmári.

Najvyšší súd totiž v rozhodnutí napísal, že k vylúčeniu oprávneného užívateľa pôdy z podpory nemôže viesť len zistenie, že deklarovanú pôdu v danom roku obhospodaroval niekto iný.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci pozmeňovania údajov v informačnom systéme Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Informovali o tom na brífingu predstaviteľky SaS Anna Zemanová, poslankyňa Národnej rady SR, a Jarmila Halgašová, tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.

„Pokiaľ tak urobila tretia osoba bez súhlasu oprávneného užívateľa, prípadne dokonca proti jeho vôli, nemôže sa úspešne uchádzať o priznanie podpory, pretože jej chýba základný a kľúčový predpoklad, ktorým je právo užívania k pôde,“ konštatoval súd.

Strana SaS považuje toto rozhodnutie súdu za možný precedens.

"Nad prehnitou mašinériou sa podarilo vyhrať konkrétnemu farmárovi, ktorý dokázal že ministerstvo pôdohospodárstva vyplatilo peniaze fiktívnemu majiteľovi jeho pozemku," povedala Halgašová.

SaS: Matečná by mala vyvodiť zodpovednosť

"Keď sme pred časom upozorňovali na podozrivé vyplácanie dotácií na Pôdohospodárskej platobnej agentúre , ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a generálny riaditeľ platobnej agentúry Juraj Kožuch nás ubezpečovali, že k nemu nedochádza. Celý systém mal byť dokonalý, to len farmári si mali kúpiť systém za tisíc eur. Najvyšší súd však svojím rozhodnutím celú doterajšiu argumentáciu agrosektoru vyvrátil," povedala vo štvrtok Halgašová.

Ministerstvo pôdohospodárstva podľa SaS vyplatilo financie fiktívnemu majiteľovi pozemku iného farmára.

"Rozhodnutie súdu je jasným potvrdením zlyhania ministerstva a Gabriela Matečná by mala konečne vyvodiť zodpovednosť. Podľa našich informácií to nie je len o tomto jedinom prípade. To je o stovkách fiktívnych farmárov a o miliónoch eur, ktoré boli ukradnuté za pomoci štátnej moci a jej verných,“ dodala Halgašová.

Mohli z toho profitovať

Rozhodnutie najvyššieho súdu podľa SaS opätovne potvrdilo to, že čelní predstavitelia platobnej agentúry sú podozriví z toho, že z fiktívnych platieb mohli profitovať.

„Verejnosť ani netuší, koľko takýchto agrodotácií štát vyplatil. Nevieme to najmä preto, že ministerka odmieta zverejniť zoznam zmlúv. O týchto prípadoch sa tak dozvedáme iba vďaka farmárom a médiám,“ pokračovala Halgašová.

Strana Sloboda a Solidarita považuje za problém, že centrálny register nájomných zmlúv stále neexistuje.

Kauza Rošková

Azda najokatejším prípadom ako systém agropodpôr funguje, ktorý napadol aj najvyšší súd ,je podľa Halgašovej medializovaný škandál exposlankyne strany Smer-SD Ľubice Roškovej, prezývanej na východe Slovenska "grófka", ktorej platobná agentúra rozdávala "šťavnaté dotácie, snáď podľa toho, či pršalo alebo svietilo slnko", a to nielen na betónové plochy.

"V roku 2017 poberala dotácie v rôznych obciach, na záhumienky v malých výmerách, ale v celkovej výmere 180 hektárov. Skutoční majitelia pozemkov ani netušili, že za to, že oni na záhumienkoch pracujú, niekto za nich poberá peniaze," poznamenala Halgašová.

"V systéme ministerstva pôdohospodártva a platobnej agentúry tieto plochy nie sú vyznačené, sú vymazané. Existuje vážne podozrenie, že platobná agentúry aj v týchto dňoch informácie v (informačnom) systéme úmyselne mení, aby zakryla nelegálne vyplácanie dotácií a znemožnila trestné stíhanie zodpovedných ľudí," dodala Halgašová.