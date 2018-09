Bežné školy porušujú práva detí. Pribúdajú školy, kde rozhoduje žiak

Žiak rozhoduje čo, kde a ako sa má učiť.

22. aug 2018 o 11:50 Klaudia Lászlóová

Školskému systému, a to nielen na Slovensku, mnohí vyčítajú autoritatívnosť. Spočíva v rešpektovaní príkazov a zákazov, učebnej látke určenej zhora, ale aj v pevnej štruktúre vyučovacích hodín.

Vo svete sa však objavujú už aj typy škôl, kde je základným motívom „oslobodiť žiaka“ a fungovať na rovnakom demokratickom princípe ako zvyšok spoločnosti.

Po hodine žiak napíše na tabuľu: O 17. hodine budem maľovať v plenéri, kto sa pridá? Ak je medzi žiakmi o nejaký predmet alebo tému záujem, vznikne klub, prípadne škola pozve odborníka zvonka.

Starší žiaci sa učia spolu s mladšími. Tí menší sa najskôr rozhliadajú, ale čím sú starší, tým viac sa sami zapájajú do chodu školy.

„Voľné vekové miešanie je jednou zo základných čŕt demokratických škôl, sú tam deti prítomné od šiestich do 19 rokov. Venujú sa témam, ktoré ich bavia, a často sa inšpirujú staršími žiakmi,“ opisuje Peter Ščigulinský, ktorý sa podieľa na propagácii demokratických škôl na Slovensku.

„Deje sa to hrou a učenie je vlastne vedľajší produkt takejto činnosti," dodáva jeho kolega Andrej Balážik z občianskeho združenia The Last Corporation, ktoré má aj projekt Slobodná škola.